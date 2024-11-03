В Башкирии похолодает до — 10 градусов

Как сообщает Башгидромет, на территории региона продолжит идти снег, на дорогах образуется гололедица.
Сегодня, 3 ноября, днем температура воздуха составит +1,-4°. Днем пойдет небольшой снег. В отдельных районах республики прогнозируют гололед, мокрый снег ляжет на провода и деревья, на дорогах будет гололедица.
В понедельник и вторник, 4 и 5 ноября, характер погоды не изменится. Местами будет идти небольшой снег. По ночам столбик термометра опустится до 0,-5°, при прояснениях до −10°. Днем потеплеет до +1,-4°.