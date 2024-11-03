В Хабаровске студенты пединститута выступили против переезда в другое здание

— Мимо ТОГУ проходит несколько автобусных маршрутов и один трамвайный. Автобусный № 21 соединяет как раз пединститут и ТОГУ. Сегодня в среднем на этом направлении 11—12 единиц транспорта, но мы готовы увеличить выпуск до 18 автобусов, если возрастет пассажиропоток, когда студенты переедут. Планируем также запустить новый троллейбусный маршрут из центра мимо университета с конечной остановкой на онкоцентре. Это еще четыре машины. Конечно, будет дополнительная нагрузка на дорогу на улице Тихоокеанской, там и так пробки — частое явление, тем не менее общественным транспортом данное направление мы обеспечим, — заверил начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский.