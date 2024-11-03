В Хабаровске студенты пединститута выступили против переезда в другое здание

Съезжать из «уставших» от времени и отсутствия ремонта корпусов большинство из них не хочет: один из главных плюсов пединститута — его расположение. Вуз занимает несколько зданий на центральной улице города. Рядом — торговые и развлекательные центры, кафе и столовые, общежития для иногородних, «Платинум арена», пруды и парки. В общем, всё в шаговой доступности.
Теперь же студентов и преподавателей срывают с насиженного места, где кузница педагогических кадров находилась с 1934 года.
— Мы переводим всех студентов и сотрудников из здания педагогического института в здание университета на улице Тихоокеанской, 134. Решение о переезде обусловлено тем, что техническое состояние корпусов на улице Карла Маркса и в переулке Студенческом не позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия обучения, — объяснил ректор ТОГУ Юрий Марфин.
Ключевая фраза: первыми съедут факультеты из корпуса № 4, который находится в наиболее плачевном состоянии. На этой неделе они переселяются в корпуса № 1 и 6, расположенные рядом. Но и там задержатся ненадолго. Уже в феврале все факультеты педагогического должны переехать в северную часть города — в здание, построенное в прошлом веке, где раньше располагался Хабаровский государственный университет экономики и права.
— Не можем изменить ситуацию, давайте поменяем свое отношение к ней. Сейчас пошли жалобы от студентов, что преподаватели под угрозой непрохождения промежуточной аттестации вынуждают студентов высказываться против переезда. Проведем служебное расследование, и преподаватели будут нести ответственность, — высказалась в соцсетях Галина Митина, вызвав новую волну критики от студентов.
Учащиеся возмутились тем, что руководство готово устроить репрессии педагогам, и настаивают на том, что против переезда они выступают добровольно. Главная проблема для невольных новоселов — транспортная доступность. Юрий Марфин заверил, что для работающих студентов предусмотрят индивидуальные учебные планы, а для остальных расписание составят так, чтобы не толкались в час пик в автобусах. Также ректор намерен обратиться в минтранс за дополнительной поддержкой — попросить добавить автобусы на маршруты по улице Тихоокеанской, так как нагрузка на имеющийся транспорт увеличится.
— Мимо ТОГУ проходит несколько автобусных маршрутов и один трамвайный. Автобусный № 21 соединяет как раз пединститут и ТОГУ. Сегодня в среднем на этом направлении 11—12 единиц транспорта, но мы готовы увеличить выпуск до 18 автобусов, если возрастет пассажиропоток, когда студенты переедут. Планируем также запустить новый троллейбусный маршрут из центра мимо университета с конечной остановкой на онкоцентре. Это еще четыре машины. Конечно, будет дополнительная нагрузка на дорогу на улице Тихоокеанской, там и так пробки — частое явление, тем не менее общественным транспортом данное направление мы обеспечим, — заверил начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский.
С освободившимися корпусами в центре города продолжат работать — их тщательно обследуют, посчитают, во сколько обойдется ремонт. Первый корпус — центральный — будет функционировать. Судьбу остальных нескольких зданий решат позже.
Ключевая фраза: Как объяснили в пресс-центре ТОГУ, в пединституте на очной форме обучения 2409 студентов, 605 человек прописаны в Хабаровске. Из них 31 процент проживает в Краснофлотском районе, 17 — в Железнодорожном, 19 — в Центральном и 33 процента живут дальше всех — в Индустриальном. Университет заверил, что будет добиваться льготного проезда для студентов.
Главный вопрос — зачем понадобился переезд посреди учебного года?
По данным ТОГУ, аудиторный фонд корпусов на улице Карла Маркса составляет всего 46 процентов. По учебному корпусу № 3 имеется официальное заключение — проводить учебные занятия в нем нельзя. Остальные корпуса еще в 2020-м были признаны находящимися в ограниченно-работоспособном состоянии.
— В рамках имеющегося финансирования проведено немало работ, однако их все равно недостаточно для приведения объектов в надлежащее состояние. По некоторым помещениям уже сегодня имеется информация об ухудшении их состояния, — объяснили в пресс-центре ТОГУ.
В университете настаивают — с момента присоединения пединститута к федеральному вузу на ремонт направлен 201 миллион рублей. По подсчетам, реконструкция исторических зданий педа обошлась в два раза дороже, чем ремонт родных политеновских помещений. А уж на полный ремонт кампуса в центре города понадобится не менее трех миллиардов. Для бюджета ТОГУ такая ноша непосильна, поэтому приняли решение перенести пединститут. Переезд позволит вузу высвободить не менее 15 миллионов рублей за год.
— Для студентов, проживающих в отдаленных районах, будет предоставлена возможность поселиться в общежитии в студгородке рядом с новым местом обучения. На данный момент университет готов выделить 300 мест, на которые можно подать заявления в ближайшее время. Иногородних студентов также попробуют расселить в общежитиях, расположенных в студгородке ТОГУ, чтобы не надо было кататься на занятия через весь город, — заверили в университете.
Тем временем будущие учителя и их преподаватели составили в интернете петицию против переезда в новые корпуса и готовят еще одну. В соцсетях появились посты с пессимистичными прогнозами — обратно в вузовские корпуса пединститут уже не вернется.