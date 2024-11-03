Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки массово отказываются принимать у россиян наличные доллары

Российские банки практически полностью перестали принимать у граждан долларовые купюры с физическими изъянами.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.

Как предупредили эксперты, отныне у россиян не принимают купюры, на которых есть пятна, потёртости, следы от воды и другие, даже самые минимальные, недостатки. Проблемы возникают даже с теми банкнотами, которые ранее покупались в тех же отделениях банков.

Как объяснили представители самих банков, изменение условий приёма наличных долларов связано с тем, что покупатели валюты стали отказываться от приобретения банкнот с дефектами из-за того, что их перестали принимать за границей в качестве оплаты.

Специалисты также объяснили, что раньше российские финансовые учреждения имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками, поэтому они могли принимать любые испорченные купюры с комиссией, а затем вывозить их и обменивать.

Однако из-за введения санкций все эти договоры приостановились. В банках заявили, что отныне они принимают для обмена только качественные банкноты. При этом тренд на обмен долларовых купюр только в идеальном состоянии наблюдается во всём мире.

валюта