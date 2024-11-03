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Губернатор Иркутской области наградил лучших аграриев

Награды и медали были вручены 13 сибирякам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил лучшим сотрудникам агропромышленного комплекса государственные награды РФ. Чествование аграриев состоялось в Иркутском музыкальном театре им. Загурского 2 ноября. Мероприятие было посвящено Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

— Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд и огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Приангарья, за трудолюбие и любовь к своему делу, от результатов которого зависит не только качество жизни каждой отдельной семьи, но и динамичное развитие продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом, — сказал Игорь Кобзев.

Так, награды и медали были вручены 13 сибирякам. Также с праздником аграриев поздравил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области. Он сообщил, что производство молока в Приангарье увеличено на 41%, мяса на 24%.