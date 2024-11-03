Губернатор Иркутской области наградил лучших аграриев

— Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд и огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Приангарья, за трудолюбие и любовь к своему делу, от результатов которого зависит не только качество жизни каждой отдельной семьи, но и динамичное развитие продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом, — сказал Игорь Кобзев.