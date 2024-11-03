Психолог Фомичева: под сексуальной зависимостью может скрываться ОКР

— Да, но в новом пересмотре МКБ-11 отсутствуют такие коды как «гиперсексуальность» и «сексуальная зависимость». Если женщина обращается к нам и говорит, что частота ее сексуальных желаний вызывает у нее дискомфорт, мы пытаемся выяснить, в чем именно заключается этот дискомфорт. Чаще всего оказывается, что причина кроется в разнице сексуального желания с партнером. Если у женщины оно возникает чаще, чем у мужчины, это может вызывать беспокойство у последнего. Он может считать, что с его партнершей что-то не так, и говорить, что она слишком часто испытывает сексуальное желание. Однако это не является проблемой самой женщины, расстройством или заболеванием.