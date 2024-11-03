Диггер Андрей Пыж после выхода из заключения: я жил тем, что срок скоро закончится

В самой колонии, что называется, кулак не гулял. То есть не было каких-то беспределов, превышений должностных полномочий со стороны сотрудников. Там все это деликатнее решается. Оперативный состав работает над тем, чтобы выявить какие-то преступления, чтобы раскрутить человека на какую-нибудь еще статью. «Политических» со временем стало заезжать все больше и больше. Я к ним частично приплюсовываю 337 статью УК РФ — оставление воинской части. Потому что некоторые не с фронта приезжали, а не доезжали, скажем так, дотуда. И таких ребят становилось все больше. Уклонение от выполнения воинского приказа, дезертирство и тому подобное. Они постепенно начали замещать такие довольно известные статьи, как кража, разбой и тому подобное. В целом контингент на 90% — это полный мрак. Поговорить нормально там мало с кем можно. Но это уже проблемы не то чтобы существенные.