Белорусский экзархат отмечает 35-летие

МИНСК, 3 ноя -Sputnik. Торжественные мероприятия и службы, приуроченные к 35-летию со дня образования Белорусского Экзархата и 10-летию образования Минской митрополии, пройдут в белорусской столице 3 ноября, сообщили в пресс-службе Белорусской православной церкви.
Накануне в Минск в Свято-Духов кафедральный собор были доставлены ковчеги с частицами мощей преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.
Святыни будут находиться в соборе для поклонения по 4 ноября включительно.
Соборная молитва
Как сообщили в пресс — службе БПЦ, Центральным событием торжеств станет соборная Божественная литургия в главном православном храме Беларуси. Ее возглавит предстоятель БПЦ, Митрополит Минский и Заславский Вениамин.
На соборной молитве будут служить представители белорусского духовенства, а также священники из других стран, прибывшие по случаю торжеств в Минск.
Предыдущая соборная молитва, на которой присутствовало духовенство со всей Беларуси, прошла по завершении Все белорусского крестного хода.
Союзный проект
В БПЦ также подчеркнули, что принесение в минский Свято-Духов собор святынь — ковчегов с мощами, — стало финальным этапам масштабного проекта Союзного государства Беларуси и России.
Святыни ранее побывали в различных православных епархиях в России и Беларуси.