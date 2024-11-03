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Белорусский экзархат отмечает 35-летие

Воскресную соборную молитву в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит Митрополит Вениамин.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 ноя -Sputnik. Торжественные мероприятия и службы, приуроченные к 35-летию со дня образования Белорусского Экзархата и 10-летию образования Минской митрополии, пройдут в белорусской столице 3 ноября, сообщили в пресс-службе Белорусской православной церкви.

Накануне в Минск в Свято-Духов кафедральный собор были доставлены ковчеги с частицами мощей преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.

Святыни будут находиться в соборе для поклонения по 4 ноября включительно.

Соборная молитва

Как сообщили в пресс — службе БПЦ, Центральным событием торжеств станет соборная Божественная литургия в главном православном храме Беларуси. Ее возглавит предстоятель БПЦ, Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

На соборной молитве будут служить представители белорусского духовенства, а также священники из других стран, прибывшие по случаю торжеств в Минск.

Предыдущая соборная молитва, на которой присутствовало духовенство со всей Беларуси, прошла по завершении Все белорусского крестного хода.

Союзный проект

В БПЦ также подчеркнули, что принесение в минский Свято-Духов собор святынь — ковчегов с мощами, — стало финальным этапам масштабного проекта Союзного государства Беларуси и России.

Святыни ранее побывали в различных православных епархиях в России и Беларуси.

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