«Все видели, чем они занимались»: Ростовчанке потребовалась пластическая операция после того, как парень приревновал ее к другому

Все знают поговорку: от любви до ненависти один шаг. Но реальность показывает, чем все может закончиться еще. Так, 34-летний ростовчанин Виктор попал на скамью подсудимых после того, как поднял руку на свою спутницу и даже влез в ее банковский счет.
Ростовчанин признался в избиении, но не в грабеже. Светлана МАКОВЕЕВА.
ПОВАЛИЛ НА ПОЛ И УДАРИЛ.
По информации источника «КП — Ростов-на-Дону», драма развернулась в съемной квартире в центре города еще прошлым летом. Официальный брак Виктор и Наталья не оформляли, но почти четыре года жили как семья. Не обходилось и без разногласий. Вот только в тот день утренняя ссора закончилась рукоприкладством.
Все началось с того, что накануне пара отмечала день рождения знакомого в трехэтажном коттедже, расположенном в Западном жилом массиве. Гостей было много, стол — ломился от угощений, а напитки лились рекой. Молодые люди купались и загорали — на участке был бассейн. Виктор крепко выпил и уснул. А утром они уехали.
Вот только уже дома мужчина вдруг начал оскорблять Наталью и резко стащил с кровати. А когда она попыталась подняться, ударил лежавшую на полу ногой.
После потребовал разблокировать на телефоне банковское приложение. Опасаясь новых ударов, жертва избиения все сделала. Сожитель перевел оттуда деньги на карту своего отца, которой пользовался сам.
Шрам не заживал, и женщине потребовалась пластическая операция. Олег ЗОЛОТО.
РЕШИТ ТОЛЬКО ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.
Через время Наталье удалось выскочить в подъезд с телефоном. Она позвонила в скорую помощь. Неделю провела в больнице. Медики вправили пациентке выбитую челюсть, но у нее остался глубокий шрам на губе. Пострадали и мышцы на лице, от чего она стала невнятно говорить. Позже женщина заметила, что шрам не исчезает, и врачи сообщили ей, что проблему решит только пластическая операция.
После выписки ростовчанка решила не возвращаться в общую с Виктором квартиру, а пожить у подруги. Как вдруг на пороге квартиры появились двое крепких мужчин, потребовавших Наталью выйти на связь.
Как оказалось причиной визита стало заявление в полицию, которое она написала на своего парня. Визитеры намекнули, что и ей придется несладко. И козырнули влиятельными родственниками Виктора.
В ответ на это подруга передала им номер адвоката девушки.
Суд приговорил мужчину к сроку в два с половиной года в колонии. Иван МАКЕЕВ.
СУД ПРИГОВОРИЛ К 2,5 ГОДАМ КОЛОНИИ.
Наталья собрала вещи и уехала из города к другой знакомой на Ставрополье. Все это время ей продолжал писать Виктор. Но примириться не получилось. И дело дошло до суда.
На нем мужчина утверждал, что деньги у бывшей девушки не отнимал — мол, сама перевела долг его отцу, ведь они занимали у него на квартплату. А насчет избиения объяснил, что погорячился.
В свое оправдание поведал историю, которая в тот день и привела его в бешенство. Якобы после возвращения домой утром пара уснула. Но вскоре Виктора разбудил звонок именинника. По его словам, всю ночь Наталья выпивала с одним из гостей.
— Она была в бассейне с тем парнем. И все, у кого окна спален выходили на ту сторону, видели, чем они занимались, — сообщил знакомый.
Не получив ответа от Натальи, правда это или нет, Виктор пришел в ярость.
В итоге, было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Грабеж». Как рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону, районный суд признал ростовчанина виновным и назначил ему наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
Известно, что мужчина уже оплатил бывшей пластическую операцию. Но обжаловал приговор: Николай так и не признал себя виновным в грабеже.