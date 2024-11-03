«Все видели, чем они занимались»: Ростовчанке потребовалась пластическая операция после того, как парень приревновал ее к другому

Через время Наталье удалось выскочить в подъезд с телефоном. Она позвонила в скорую помощь. Неделю провела в больнице. Медики вправили пациентке выбитую челюсть, но у нее остался глубокий шрам на губе. Пострадали и мышцы на лице, от чего она стала невнятно говорить. Позже женщина заметила, что шрам не исчезает, и врачи сообщили ей, что проблему решит только пластическая операция.