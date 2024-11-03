Стало известно, какую должность займёт Иван Кротт в ОмГПУ

Экс-министр образования Омской области Иван Кротт назначен первым проректором Омского государственного педагогического университета.
Об этом стало известно по итогам заседания учёного совета вуза, которое прошло в пятницу, 1 ноября. Должность первого проректора была создана в этот же день. Об этом сообщает портал «Новый Омск».
Напомним, что Иван Кротт возглавлял региональное Минобразования с весны прошлого года. Кроме того, он являлся вице-губернатором, однако с конца октября эту должность занял министр спорта Омской области Иван Колесник. Таким образом, Кротт возвращается туда, откуда уходил в региональное правительство: до 2023 года он работал ректором ОмГПУ.
Временно исполняющим обязанности министра образования назначен Анатолий Полынский.