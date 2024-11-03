Стало известно, какую должность займёт Иван Кротт в ОмГПУ

Напомним, что Иван Кротт возглавлял региональное Минобразования с весны прошлого года. Кроме того, он являлся вице-губернатором, однако с конца октября эту должность занял министр спорта Омской области Иван Колесник. Таким образом, Кротт возвращается туда, откуда уходил в региональное правительство: до 2023 года он работал ректором ОмГПУ.