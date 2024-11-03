«Счастье, помноженное на сто»: Как спасатель собрал 700 человек, чтобы помогать бойцам спецоперации

Михали Ткачев из Старой Станицы Каменского района Ростовской области — командир поисково-спасательного отряда. Несмотря на должность, он выезжает вместе с подчиненными и на пожары, и на ДТП. Казалось бы, адреналина на работе — в избытке. 39-летний мужчина рассказал о том, каково это — постоянно рисковать собой ради других.
Жена во всем поддерживает супруга. Фото: из архива семьи.
ВОДИЛ ФУРУ, НО НАШЕЛ СЕБЯ В МЧС.
Каждый вызов, так или иначе, сопряжен с опасностью для жизни. Но в выходные, в отпуска и в праздничные дни, когда многие наслаждаются общением с семьей, Михаил рискует вновь, причем, возможно, сильнее, чем когда вступает в борьбу с огнем. Спасатель садится за руль своего микроавтобуса и мчит в зону СВО.
— Отвожу ребятам все, что просят: от воды до квадрокоптера за полмиллиона рублей.
Михаил признается — в детстве спасателем быть не мечтал. После школы и вуза водил фуру, потом открыл фирму такси. Но все это оказалось не его. Как-то, оставшись без работы, просматривал объявления. В местный поисково-спасательный отряд требовался сотрудник.
— Почему бы и нет? — подумал дончанин и отправился на собеседование.
Так и началась карьера в МЧС. Первый вызов оставил в душе неизгладимый след. Именно после него Михаил понял, что его призвание — помогать.
«СЫНОЧЕК, СПАСИ МОЙ ДОМ».
— Мы тушили ландшафтный пожар. Огонь вплотную подступал к домам. Помню, одна старушка, жилье которой сгорело бы первым, встала на колени и попросила: «Сыночек, спаси мой дом». А рядом с ней уже и сумка собранная стояла на тот случай, если флигель все же сгорит.
Дом спасли. А Михаил понял, что из этой профессии он не уйдет. С тех пор он много кому еще помог, и не только — по долгу службы. Как-то Михаил отвозил знакомых в Мариуполь, который был только что освобожден.
— Там встретил пожилую женщину, она просила хоть чем-то помочь: лекарствами, едой. С собой у меня была лишь аптечка из машины. Ее и отдал. Уезжая, пообещал вернуться уже не с пустыми руками.
Дома Михаил рассказал о той встрече семье, друзьям и коллегам. Люди захотели помочь: кто-то принес продукты, кто-то — одежду. И в ближайшие выходные Михаил опять ехал в Мариуполь. Этот гуманитарный выезд стал первым, но далеко не последним.
У Михаила — прекрасная семья. Фото: из архива героя публикации.
«ЭТО ТАКОЙ АДРЕНАЛИН».
Сегодня у Михаила есть группа в одном из мессенджеров. Она называется «Поможем линии фронта». На нее подписаны более 700 человек. Каждый из них вносит свой вклад в копилку очередного гуманитарного груза.
— Мы все активно помогаем участникам специальной военной операции. Солдаты говорят, что им надо, а я пытаюсь найти это и отвезти. К примеру, недавно доставил парням мотоцикл, крутой дрон, который стоит 500 тысяч рублей. Летом на Артемовское направление возил воду.
Только за этот год дончанин побывал «за ленточкой» более ста раз. Однажды, видя, как непросто нашим защитникам, решил и сам подписать контракт.
— Но меня отговорили. Причем, сами же бойцы. Сказали: «Мишаня, ты чего? А кто нам помощь будет привозить?».
Спасатель говорит, что «за ленточкой» опасность подстерегает не только военных, но и волонтеров. Много раз Михаилу приходилось спасаться от вражеских снарядов.
— Это такой адреналин. Четко понимаешь, что жизнь — это счастье. А осознание выполненного долга — это счастье, помноженное на сто!