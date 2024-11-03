Хотели перестать воровать, пить и драться: двух девушек из Иркутской области выгнали из шоу «Новые Пацанки»

Вечером 19 сентября в эфире федерального телеканала «Пятница» состоялась премьера девятого сезона популярного шоу «Пацанки». Поклонники уже на протяжении двух недель следят за внутренними и внешними преображениями девушек из разных уголков страны. Пятнадцати участницам с непростым прошлым предстоит побороть страхи, отказаться от зависимостей, найти себя в жизни и стать настоящими леди. Однако каждую неделю одна из них покидает проект. Так, из шоу выгнали двух жительниц Иркутской области: 25-летнюю Лейлу Ключевскую и 20-летнюю Александру Крючкову. Сейчас за победу борется только одна сибирячка — 18-летняя Софья Кульгавая из Ангарска.
«Хочу научиться жить честно».
В новом девятом сезоне телезрителям представили сразу трех жительниц Иркутской области. У каждой из них своя история и не простая судьба. Но наставники и опытные педагоги за время шоу направят их на верный путь. Однако результат зависит от самих участниц.
Первой среди сибирячек из проекта выбыла Лейла Ключевская из Иркутска. Напомним, она родилась в семье наркозависимых. Вскоре отца и мать посадили, а малышка попала в детский дом. Там девочка стала воровать, чтобы прокормить себя.
— Я хочу научиться жить честно, прекратить воровать и понять, что вообще мне в жизни нужно, — поделилась Лейла. Сейчас сибирячка является мамой маленького мальчика. Отцом ребенка, к слову, стал наркозависимый мужчина.
Лейле на проекте дали несколько шансов раскрыться и проявить себя. За пару недель в школе сибирячка встретилась лицом к лицу со своим страхом в комнате ужасов, поговорила со «смертью». После ее ждал честный разговор с мужчиной, который употребляет наркотики долгих семь лет. Последнее испытание — прыжки с 37-метровой вышки.
На вопрос преподавателей: «Чему вы научились?», Лейла не смогла ответить, попросила время подумать. Но ее пригласили к дворецкому, который снял брошь ученице.
«Моя миссия выполнена».
Во время седьмой серии, которая вышла 2 октября, девушки попрощались со второй сибирячкой — Александрой Крючковой. На церемонии выгона именно она сдала свою брошь. Напомним, что участница приехала на проект из поселка Лесогорск в Иркутской области. Малышка родилась без руки, что по мере взросления невольно наталкивало на мысль «Почему именно я?». В подростковом возрасте приходилось мириться с издевками и насмешками от сверстников.
Девушка родилась без руки, что со временем стало поводом насмешек со стороны сверстников. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница».
— Замкнулась в себе, обрезала волосы и стала носить только черную одежду. Не ощущаю себя женщиной, — поделилась Александра. Да и алкоголь, на который «пацанка» тратит лишние деньги, уверенности не добавляет. Девушка надеется, что ей помогут раскрыть и принять себя настоящую, ведь она заслуживает любви.
Почти за два месяца Александра преобразилась до неузнаваемости. Перестала стесняться своего тела, отсутствие руки, сняла «маску», приняла свою женственность. Кроме этого, сказала твердое «Нет» алкогольной зависимости. Ее цель на проекте была достигнута, по мнению учителей.
«Моя миссия выполнена», — сняв перчатку, скрывающую протез, произнесла с гордостью Саша.
«Один сплошной стержень».
Сейчас на проекте за победу борется Софья Кульгавая из Ангарска. Она рано лишилась отца, а учеба в кадетском классе в свое время стала смыслом жизни. Возможно, это и повлияло на «мужественный» характер девушки. Или мама, которая держала дома все под тотальным контролем.
Девушка училась в кадетском классе и профильном классе МВД. Часто участвовала в мероприятиях. Фото: предоставлено Мариной Кульгавой.
— Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются, как с братаном. Они не видят во мне девочку, — рассказывала ранее Софья.
Преображение девушки идет полным ходом. Пока сибирячка научилась принимать свою женственность: распустила волосы, приняла участие в фотосессии в нижнем белье.