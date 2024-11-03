Хотели перестать воровать, пить и драться: двух девушек из Иркутской области выгнали из шоу «Новые Пацанки»

Вечером 19 сентября в эфире федерального телеканала «Пятница» состоялась премьера девятого сезона популярного шоу «Пацанки». Поклонники уже на протяжении двух недель следят за внутренними и внешними преображениями девушек из разных уголков страны. Пятнадцати участницам с непростым прошлым предстоит побороть страхи, отказаться от зависимостей, найти себя в жизни и стать настоящими леди. Однако каждую неделю одна из них покидает проект. Так, из шоу выгнали двух жительниц Иркутской области: 25-летнюю Лейлу Ключевскую и 20-летнюю Александру Крючкову. Сейчас за победу борется только одна сибирячка — 18-летняя Софья Кульгавая из Ангарска.