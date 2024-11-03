Хабаровский музыкальный театр отправится на гастроли по России

В ноябре на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова состоится премьера оперы «Евгений Онегин» (6+), где главные роли исполнят заслуженный артист Хабаровского края Валентин Кравчук и артистка-вокалистка Хабаровского музыкального театра Рипсиме Сехлеян. Артисты исполнят роли Татьяны Лариной и Евгения Онегина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.