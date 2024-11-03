Хабаровский музыкальный театр отправится на гастроли по России

В ноябре на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова состоится премьера оперы «Евгений Онегин» (6+), где главные роли исполнят заслуженный артист Хабаровского края Валентин Кравчук и артистка-вокалистка Хабаровского музыкального театра Рипсиме Сехлеян. Артисты исполнят роли Татьяны Лариной и Евгения Онегина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Напомним, что в октябре должна была состояться премьера музыкальной фантазии «Сны Пушкина» (12+), где в 1 акте труппа театра планировала представить лирические сцены из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».
— Искренне благодарим руководство Бурятского театра оперы и балета за предоставленную возможность выступить нашим солистам в премьере оперы. Наши артисты с большим энтузиазмом готовятся ко встрече со зрителями в Улан-Удэ, — отметил художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
В ближайшее время определятся и другие гастроли Хабаровского краевого академического музыкального театра. Учреждение получило множество предложений о выступлениях в различных городах России и совсем скоро поделятся информацией о предстоящих планах.