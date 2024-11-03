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Роспотребнадзор выявил нарушения в 148 школьных столовых Челябинской области

Занижение калорийности, превышения по микробиологическим показателям и 79 килограммов снятой с реализации готовой продукции — таковы результаты проверок Роспотребнадзором школьных столовых в Челябинской области этой осенью. При этом предписания об устранении нарушений выставлены 148 образовательным организациям из 158 проверенных.

Источник: Pchela.News

Как пояснили в управлении, специалисты оценивали примерное и фактическое меню, соблюдаются ли полнота рациона, принципы здорового питания, технологии приготовления блюд, режимные вопросы работы пищеблоков. Также оценивался удельный вес несъедаемой школьниками пищи и другие моменты. Ещё проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контролировалась температура горячих блюд на раздаче и готовые блюда на соответствие массы порций.

— Каждая проверка школьного пищеблока проводилась с применением лабораторных методов исследований пищевой продукции, — отметили в областном Роспотребнадзоре.

В лабораториях исследовали 295 проб готовых блюд, в том числе:

158 проб по микробиологическим показателям, из них четыре пробы не соответствовали нормативным значениям; 137 проб на калорийность, из них в 11 пробах калорийность занижена.

— В результате проверок выявлены нарушение поточности технологического процесса, несоблюдение температурных режимов при хранении овощной продукции, нарушение режимных моментов, требований к маркировке продуктов питания, ведению учётной документации на пищеблоке, прохождению гигиенического обучения сотрудниками, — перечислили в ведомстве, добавив, что составили 21 протокол об административных правонарушениях с последующим вынесением 11 постановлений в виде штрафов на сумму 155 тысяч рублей.

Протоколы составлены по статье 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), части 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и статье 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) КоАП РФ.

В октябре родители школьников пожаловались на тараканов, разгуливающих по столовой челябинского образовательного центра № 1. По их словам, никаких мер по устранению проблемы в школе не принимают. Ситуация стала поводом для проверки прокуратуры.

А родители учащихся школы № 7 города Троицка пожаловались в социальных сетях, что детям подали суп с червями.

Летом управление Роспотребнадзора по Челябинской области подвело итоги проверок 877 школьных пищеблоков в регионе в прошлом учебном году. Нарушения санитарных требований зафиксировали в 77% образовательных учреждений.

Роспотребнадзор