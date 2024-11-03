Роспотребнадзор выявил нарушения в 148 школьных столовых Челябинской области

Как пояснили в управлении, специалисты оценивали примерное и фактическое меню, соблюдаются ли полнота рациона, принципы здорового питания, технологии приготовления блюд, режимные вопросы работы пищеблоков. Также оценивался удельный вес несъедаемой школьниками пищи и другие моменты. Ещё проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контролировалась температура горячих блюд на раздаче и готовые блюда на соответствие массы порций.