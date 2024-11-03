Роспотребнадзор выявил нарушения в 148 школьных столовых Челябинской области

Как пояснили в управлении, специалисты оценивали примерное и фактическое меню, соблюдаются ли полнота рациона, принципы здорового питания, технологии приготовления блюд, режимные вопросы работы пищеблоков. Также оценивался удельный вес несъедаемой школьниками пищи и другие моменты. Ещё проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контролировалась температура горячих блюд на раздаче и готовые блюда на соответствие массы порций.
— Каждая проверка школьного пищеблока проводилась с применением лабораторных методов исследований пищевой продукции, — отметили в областном Роспотребнадзоре.
В лабораториях исследовали 295 проб готовых блюд, в том числе:
158 проб по микробиологическим показателям, из них четыре пробы не соответствовали нормативным значениям; 137 проб на калорийность, из них в 11 пробах калорийность занижена.
— В результате проверок выявлены нарушение поточности технологического процесса, несоблюдение температурных режимов при хранении овощной продукции, нарушение режимных моментов, требований к маркировке продуктов питания, ведению учётной документации на пищеблоке, прохождению гигиенического обучения сотрудниками, — перечислили в ведомстве, добавив, что составили 21 протокол об административных правонарушениях с последующим вынесением 11 постановлений в виде штрафов на сумму 155 тысяч рублей.
Протоколы составлены по статье 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), части 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и статье 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) КоАП РФ.
В октябре родители школьников пожаловались на тараканов, разгуливающих по столовой челябинского образовательного центра № 1. По их словам, никаких мер по устранению проблемы в школе не принимают. Ситуация стала поводом для проверки прокуратуры.
А родители учащихся школы № 7 города Троицка пожаловались в социальных сетях, что детям подали суп с червями.
Летом управление Роспотребнадзора по Челябинской области подвело итоги проверок 877 школьных пищеблоков в регионе в прошлом учебном году. Нарушения санитарных требований зафиксировали в 77% образовательных учреждений.