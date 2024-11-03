В Свердловскую область пришли снегопады и шквалистый ветер

В Свердловскую область 3 ноября пришли сильные снегопады и шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. С предупреждением к уральцам выступило региональное МЧС.
В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют жителям Среднего Урала соблюдать меры личной безопасности.
— Ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду, — предупреждают в МЧС по Свердловской области.
Жителям региона стоит отказаться от поездок на автомобиле. Если же поездку отменить не удалось, то нужно соблюдать меры предосторожности — двигаться только по большим трассам, в случае поломки включать аварийную сигнализацию, ожидать помощь в машине с включенным двигателем, приоткрыв окно для обеспечения вентиляции воздуха в салоне.
В частных домах нужно закрыть окна, вентиляцию и чердаки. На улице нужно обходить деревья и неустойчивые конструкции. Если вам нужна помощь — звоните по телефонам 101 и 112.