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В Свердловскую область пришли снегопады и шквалистый ветер

В МЧС предупредили уральцев о снегопадах и сильном ветре.

Сейчас в Таллахасси: +20° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область 3 ноября пришли сильные снегопады и шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. С предупреждением к уральцам выступило региональное МЧС.

В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют жителям Среднего Урала соблюдать меры личной безопасности.

— Ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду, — предупреждают в МЧС по Свердловской области.

Жителям региона стоит отказаться от поездок на автомобиле. Если же поездку отменить не удалось, то нужно соблюдать меры предосторожности — двигаться только по большим трассам, в случае поломки включать аварийную сигнализацию, ожидать помощь в машине с включенным двигателем, приоткрыв окно для обеспечения вентиляции воздуха в салоне.

В частных домах нужно закрыть окна, вентиляцию и чердаки. На улице нужно обходить деревья и неустойчивые конструкции. Если вам нужна помощь — звоните по телефонам 101 и 112.