В Свердловскую область пришли снегопады и шквалистый ветер

Жителям региона стоит отказаться от поездок на автомобиле. Если же поездку отменить не удалось, то нужно соблюдать меры предосторожности — двигаться только по большим трассам, в случае поломки включать аварийную сигнализацию, ожидать помощь в машине с включенным двигателем, приоткрыв окно для обеспечения вентиляции воздуха в салоне.