Облачность и мокрый снег ожидаются в Петербурге 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Днем ожидается облачность, в городе пройдут мокрый снег и дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
— Вечером осадки будут переходить в снег и местами возможно формирование временного снежного покрова. На дорогах и тротуарах скользко. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, — рассказал Леус.
Столбики термометров в Северной столице не поднимутся выше +3 градусов тепла, аналогичная температура будет наблюдаться и в Ленобласти. В течение дня юго-западный ветер сменится северо-восточным, а атмосферное давление опуститься ниже нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.
На следующий день, в понедельник, погодная ситуация в Петербурге не сильно изменится: все также ожидается снег, гололедица и до +2 градусов тепла.