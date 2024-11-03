Облачность и мокрый снег ожидаются в Петербурге 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Днем ожидается облачность, в городе пройдут мокрый снег и дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.