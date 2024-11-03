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Облачность и мокрый снег ожидаются в Петербурге 3 ноября

К концу дня в городе на Неве может сформироваться снежный покров.

Сейчас в Таллахасси: +20° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 3 ноября, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Днем ожидается облачность, в городе пройдут мокрый снег и дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Вечером осадки будут переходить в снег и местами возможно формирование временного снежного покрова. На дорогах и тротуарах скользко. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, — рассказал Леус.

Столбики термометров в Северной столице не поднимутся выше +3 градусов тепла, аналогичная температура будет наблюдаться и в Ленобласти. В течение дня юго-западный ветер сменится северо-восточным, а атмосферное давление опуститься ниже нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

На следующий день, в понедельник, погодная ситуация в Петербурге не сильно изменится: все также ожидается снег, гололедица и до +2 градусов тепла.