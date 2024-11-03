Летнее тепло отступает. На Кубани резкое похолодание пришло на смену +21 градусу на термометрах

Жители Краснодарского края едва успели обрадоваться и удивиться летнему теплу. 2 ноября даже назвали одним из самых теплых дней ноября. В регионе столбики термометров местами поднялись до +21 градуса. Осложнял погодную ситуацию только сильный ветер. Его порывы сносили все на своем пути.
Но летнее тепло, которое ворвалось на территорию края, держалось недолго. 3 ноября в регионе так же резко и существенно похолодает. Температура воздуха на Кубани понизилась уже к утру.
«Уходящий на юго-восток холодный атмосферный фронт еще отметится на территории Кубани кратковременными дождями и сохранит порывистый ветер. Пришедший в регион полярный воздух существенно ограничит дневной прогрев, и температура будет на 10−12 градусов ниже, чем в прошедшую субботу», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Кратковременные дожди местами могут пойти уже в первой половине дня 3 ноября. Столбики термометров будут держаться на уровне +9…+11 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут 5−10 метров в секунду.
4 ноября ситуация с погодой на территории Краснодарского края значительно не изменится. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Осадки не отступят — в регионе пройдут кратковременные дожди.