Летнее тепло отступает. На Кубани резкое похолодание пришло на смену +21 градусу на термометрах

«Уходящий на юго-восток холодный атмосферный фронт еще отметится на территории Кубани кратковременными дождями и сохранит порывистый ветер. Пришедший в регион полярный воздух существенно ограничит дневной прогрев, и температура будет на 10−12 градусов ниже, чем в прошедшую субботу», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.