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Летнее тепло отступает. На Кубани резкое похолодание пришло на смену +21 градусу на термометрах

На Кубани прогнозируют дожди и до +11 градусов тепла 3 ноября.

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодарского края едва успели обрадоваться и удивиться летнему теплу. 2 ноября даже назвали одним из самых теплых дней ноября. В регионе столбики термометров местами поднялись до +21 градуса. Осложнял погодную ситуацию только сильный ветер. Его порывы сносили все на своем пути.

Но летнее тепло, которое ворвалось на территорию края, держалось недолго. 3 ноября в регионе так же резко и существенно похолодает. Температура воздуха на Кубани понизилась уже к утру.

«Уходящий на юго-восток холодный атмосферный фронт еще отметится на территории Кубани кратковременными дождями и сохранит порывистый ветер. Пришедший в регион полярный воздух существенно ограничит дневной прогрев, и температура будет на 10−12 градусов ниже, чем в прошедшую субботу», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кратковременные дожди местами могут пойти уже в первой половине дня 3 ноября. Столбики термометров будут держаться на уровне +9…+11 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут 5−10 метров в секунду.

4 ноября ситуация с погодой на территории Краснодарского края значительно не изменится. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Осадки не отступят — в регионе пройдут кратковременные дожди.