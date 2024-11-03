В Березниках непогода вызвала отключение водоснабжения

Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Александр Казаченко, протяженность поврежденных участков составила до 10 км.
По словам господина Казаченко, отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер» и нарушениям в работе «Усолки». «В разных районах города без воды остались многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения — несколько населенных пунктов», — подчеркнул мэр Березников.
Отмечается также, что над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.