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В Березниках непогода вызвала отключение водоснабжения

Вчера вечером в Березниках из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Александр Казаченко, протяженность поврежденных участков составила до 10 км.

По словам господина Казаченко, отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер» и нарушениям в работе «Усолки». «В разных районах города без воды остались многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения — несколько населенных пунктов», — подчеркнул мэр Березников.

Отмечается также, что над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.

ЖКХ