Дружинники в Уссурийске помогли выявить более 200 нарушений в 2024 году

В администрации Уссурийского городского округа состоялось заседание штаба по координации деятельности народных дружин. Мероприятие прошло под руководством заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Уссурийского городского округа Приморского края и начальника штаба Оксаны Малышевой.
Как было отмечено в ходе обсуждения, работа народных дружин является неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности в городе. Только с начала этого года дружинники выявили более 200 нарушений. В основном дружинники помогали фиксировать противоправные действия на дорогах и задерживали мошенников.
Помогает дружинникам в работе и то, что в Уссурийском городском округе внедрена цифровая система выявления, устранения и контроля по обеспечению чистоты и безопасности города. Благодаря ей, удалось ликвидировать сотни свалок, выявить различные нарушения.
Что касается уголовно-наказуемых нарушений, то мошенничество стало настоящим бичом нашего времени. От злоумышленников страдают все категории жителей. Больше всего — пенсионеры. И. о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Уссурийска Андрей Позняков в этой связи провел инструктаж дружинников по противостоянию телефонному мошенничеству.
Добавим, что в Приморском региональном реестре сегодня значится 172 народные дружины общей численностью 1 557 человек. Дружинники есть практически во всех муниципальных образованиях края. Самые крупные объединения защитников правопорядка созданы как раз в Уссурийске, а также во Владивостоке и Арсеньеве. Лучшие добровольные защитники правопорядка раз в год, по ходатайству управления МВД, могут получить премии.
На совещании в администрации Уссурийска также были поставлены задачи для дружинников в городском округе на первое полугодие 2025 года.