Дружинники в Уссурийске помогли выявить более 200 нарушений в 2024 году

Добавим, что в Приморском региональном реестре сегодня значится 172 народные дружины общей численностью 1 557 человек. Дружинники есть практически во всех муниципальных образованиях края. Самые крупные объединения защитников правопорядка созданы как раз в Уссурийске, а также во Владивостоке и Арсеньеве. Лучшие добровольные защитники правопорядка раз в год, по ходатайству управления МВД, могут получить премии.