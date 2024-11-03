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В Куйтуне открыт новый зал для спортивных единоборств

В рабочем поселке Куйтун состоялось торжественное открытие зала спортивных единоборств при районной детско-юношеской спортивной школе.

Источник: Соцсети

Ремонт объекта был осуществлён в рамках проекта «Народные инициативы», на который из областного бюджета выделено более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь зал полностью готов к эксплуатации, и занятия для детей будут проводиться ежедневно. Воспитанники будут тренироваться под руководством опытных тренеров: двух специалистов по самбо и одного тренера по смешанным единоборствам (ММА).

Открытие нового спортивного зала стало значимым событием для местных жителей, предоставившим возможность заниматься единоборствами и развивать физическую активность среди молодежи. Проект «Народные инициативы» позволяет жителям Иркутской области самостоятельно определять приоритетные задачи для решения в своих населенных пунктах, что способствует развитию спорта и улучшению качества жизни в регионе.