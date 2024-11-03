В Ветлужанке наблюдаются перебои с подачей холодной воды

В микрорайоне Ветлужанка в городе Красноярск произошло массовое отключение водоснабжения. Жители домов на улицах Елены Стасовой, 50, Славцова, 16 и в ЖК «Плодово-ягодный» сообщают об отсутствии холодной воды.
По информации, полученной от читателей NGS24.RU, отключение произошло несколько часов назад.
Диспетчерская служба сообщила, что на место происшествия выехали специалисты. После осмотра места аварии будет принято решение о сроках восстановления водоснабжения.
В компании «Краском» пояснили, что в рамках плановых работ на Свободном было произведено переключение на сетях холодного водоснабжения для устранения повреждения на магистральном водоводе. Это привело к временному дефициту холодной воды на верхних этажах некоторых домов на улице Стасовой. В настоящее время специалисты работают над восстановлением водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Красноярске обсудили состояние теплосетей в Ленинском районе города.