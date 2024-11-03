В Ветлужанке наблюдаются перебои с подачей холодной воды

В компании «Краском» пояснили, что в рамках плановых работ на Свободном было произведено переключение на сетях холодного водоснабжения для устранения повреждения на магистральном водоводе. Это привело к временному дефициту холодной воды на верхних этажах некоторых домов на улице Стасовой. В настоящее время специалисты работают над восстановлением водоснабжения.