Ночь в музее, концерты и театральный фестиваль: как отметить День народного единства в Новосибирске

На сцене выступит уникальный коллектив — Областной народный хор под управлением Максима Павлова (Москва). Его участники — лауреаты фестиваля: руководители-хормейстеры самодеятельных певческих коллективов из Новосибирска и 20 районов области. Новосибирская хоровая капелла под управлением Игоря Юдина и хоровое братство «Прометей» посвящает свое выступление легендарной Александре Николаевне Пахмутовой. 9 ноября композитору, чьи песни с середины прошлого века и по день сегодняшний исполняют как звезды эстрады, так и обычные люди, исполняется 95 лет.