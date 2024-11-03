Ночь в музее, концерты и театральный фестиваль: как отметить День народного единства в Новосибирске

Перед праздничными днями новосибирцы отработали долгую шестидневку. А в выходные пройдут мероприятия на любой вкус. Публикуем афишу, где отметить День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2024 года.
«Ночь искусств» в Доме Да Винчи (12+).
Где: Отдел искусств НГОНБ «Дом Да Винчи» (ул. Коммунистическая, 34).
Когда: 3 ноября в 18.00.
На ежегодную Ночь искусств Новосибирская областная научная библиотека приготовила насыщенную программу. За один вечер посетители смогут зарядиться яркими красками тропических пейзажей, побывать на двух концертах, послушать стихотворения о самом главном и провести мастер-классы, викторины и квизы.
18.00 — 19.00 Открытие выставки «Субтропики»: выставочный проект М. В. Паршикова, члена Союза художников России, художника-графика-плакатиста, автора творческих проектов.
19.00 — 20.00 «Романтическое настроение»: концертная программа вокальной студии «Фабрика талантов».
18.30 — 19.30 «Осенний персонаж в смешанной технике»: художественный мастер-класс Ларисы Втюриной, иллюстратора детских книг, керамиста, преподавателя.
19.30 — 21.00 «Праздничная открытка»: мастерская Maroon_stitch проведет мастер-класс по изготовлению праздничной открытки своими руками с использованием красивых материалов.
20.00 — 21.00 «Вдохновленный искусством»: поэт Яков Семочкин с поэтической программой авторских произведений и стихов известных русских и российских поэтов С. Кирсанова, Б. Пастернака, Д. Кедрина, М. Цветаевой, А. Вознесенского и музыкальным сопровождением в исполнении Марии Бершадской.
21.00 — 22.00 «Осенний блюз»: джаз-трио Анна Фроколо (вокал), Владимир Хуторной (джазовая гитара), Михаил Муравьев (дабл-бас).
Цена билета: вход свободный.
Фестиваль «Мы — Россия!» (6+).
Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1).
Когда: 4 ноября в 10.00.
Концертный зал имени А. М. Каца станет центральной площадкой празднования. Здесь начнется большая интерактивная программа с мастер-классами по народным играм, выставкой-ярмаркой народных ремесел, дефиле в национальных костюмах и русской вечеркой с песнями, играми и народными танцами.
Центр патриотического воспитания представит на площадке локацию «Сибирь — территория мужества», где пройдут презентации военно-патриотических клубов и объединений региона.
Цена билета: вход свободный, но нужно заранее получить бесплатный пригласительный в кассе концертного зала.
Фестиваль кукольных спектаклей «Ты, я, он, она — театральная семья» (0+).
Где: Новосибирский областной театр кукол (ул. Ленина, 22).
Когда: 4 ноября в 11.00.
В фойе развернут выставку, которая познакомит с участниками события, а свои мини-постановки покажут 12 семейных театров. Среди артистов будут как любители, так и профессионалы. Например, семья Копыловых из Новосибирска, ныне проживающая в Белокурихе, представит постановку «Живая вода» по мотивам алтайской легенды. Юный Артем Бишаров из Новосибирска вместе с семьей покажет спектакль «Ежик в тумане» по сказке Сергея Козлова.
Цена билета: вход свободный.
Театр теней и история игрушек (0+).
Где: Новосибирский краеведческий музей (Красный пр-т, 23).
Когда: 4 ноября в 13.00.
В Новосибирском краеведческом музее будут организованы специальные программы для всей семьи, а также бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям.
13.00 Интерактивная экскурсия «Театр теней» для детей (6 — 11 лет). Гости создадут собственные тени в виде животных, услышат сказки народов Сибири и разыграют представление бумажными фигурками. Мероприятие пройдет при наличии трех и более желающих.
15.00 Музейный урок «История игрушки» для учеников начальной школы. Им расскажут, во что играли дети на Руси, где располагались главные игрушечные центры нашей страны, как появилась матрешка и чем отличались развлечения прошлого от современных.
Цена билета: на экскурсию «Театр теней» — 300 ₽, на урок «История игрушки» — 200 ₽
Концерт «Новосибирь хоровая» (6+).
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32).
Когда: 4 ноября в 15.00.
На сцене выступит уникальный коллектив — Областной народный хор под управлением Максима Павлова (Москва). Его участники — лауреаты фестиваля: руководители-хормейстеры самодеятельных певческих коллективов из Новосибирска и 20 районов области. Новосибирская хоровая капелла под управлением Игоря Юдина и хоровое братство «Прометей» посвящает свое выступление легендарной Александре Николаевне Пахмутовой. 9 ноября композитору, чьи песни с середины прошлого века и по день сегодняшний исполняют как звезды эстрады, так и обычные люди, исполняется 95 лет.
Цена билета: от 400 ₽