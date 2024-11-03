С 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве проходила международная выставка-форум «Россия». Ее посетили более 18 млн человек. На выставке были представлены экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций.
Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год
Президент России Владимир Путин своим указом присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года гендиректору АНО «Дирекция выставки достижения ''Россия''» Наталье Виртуозовой, замдиректора организации по выставочной деятельности Павлу Дорошенко, а также замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу.