«Рад видеть тебя, королева». Бразильский футболист Неймар встретился с белоруской Соболенко в Эр-Рияде

Бразильский футболист Неймар встретился 2 ноября с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко за кулисами турнира в Эр-Рияде, после того, как она одержала победу в стартовом матче над Чжэн Циньвэнь.
Неймар с подругой Бруной Бьянкарди присутствовал на матчах первого дня итогового турнира WTA в Эр-Рияде и пообщался с Ариной Соболенко.
Первая ракетка мира Арина Соболенко с победы стартовала на турнире, обыграв седьмую ракетку из Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4. Это пятая подряд виктория Арины над Чжэн.
Победа над Циньвэнь была дежурной и не вызвала особых эмоций Соболенко. В отличие от ее встречи за кулисами с Неймаром.
Арина встретилась с Неймаром в Эр-Рияде. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Они перебросились парой фраз и обнялись во время совместного фото, которое Неймар в соцсетях подписал: «Рад видеть тебя, королева».
Конечно Неймар появился на теннисе не просто так. Как и не просто так теннисистки накануне посещали в Эр-Рияде футбольный матч.
Это проекты государственного уровня, призванные продвигать Саудовскую Аравию на мировой арене. И вот они: первая ракетка и один из самых знаменитых и богатых футболистов встречаются друг с другом в столице страны. Посты в соцсетях о встрече разлетелись по всей планете.
А вот еще один снимок, где запечатлены Арина, Неймар и его подруга.
Соболенко с Неймаром и его подругой. Фото: социальные сети Неймара.
Бруна Бьянкарди известна как модель и инфлюенсер (лидер мнений). С Неймаром у нее общий ребенок. Она сотрудничает с известными брендами. В соцсетях у нее более 11 млн подписчиков. У Неймара их, кстати, сотни миллионов.
Неймар играет в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». Был травмирован, но теперь снова в строю. Он перешел в этот клуб в 2023 году из ПСЖ.
Нападающий не хотел уезжать от топов европейского футбола, но огромные деньги, шикарные условия жизни и нежелание играть с Мбаппе сыграли свою роль. Неймар остался без «Барселоны», зато со второй (после Роналду) «самой богатой» зарплатой в футболе: за два года в «Аль-Хиляле» — 320 млн евро. Это кроме сказочных условий жизни в Саудовской Аравии: особняк, прислуга, самолет…
Но и обязательства есть, кроме как в футбол играть. Неймар стал амбассадором Саудовской Аравии. За каждый пост в соцсетях про страну футболисту на счет будет капать солидная сумма — 500 тысяч евро.
Интересно, Неймар знает, чем закончилась недавняя попытка Соболенко попасть мячом в ворота?!
Ранее мы писали, Арина Соболенко блеснула в шикарном платье в Эр-Рияде: «Мода — это то, от чего я действительно без ума».
Кроме того, Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем.