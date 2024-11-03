«Рад видеть тебя, королева». Бразильский футболист Неймар встретился с белоруской Соболенко в Эр-Рияде

Нападающий не хотел уезжать от топов европейского футбола, но огромные деньги, шикарные условия жизни и нежелание играть с Мбаппе сыграли свою роль. Неймар остался без «Барселоны», зато со второй (после Роналду) «самой богатой» зарплатой в футболе: за два года в «Аль-Хиляле» — 320 млн евро. Это кроме сказочных условий жизни в Саудовской Аравии: особняк, прислуга, самолет…