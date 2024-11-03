В Приморье стало меньше фальшивых банкнот

«Несмотря на то, что многие сейчас пользуются преимущественно безналичным расчетом, риск встретить поддельную банкноту все же существует. Ее можно получить на сдачу в небольшом магазине, на рынке или заправке, поэтому важно знать и уметь проверять основные признаки подлинности», — сказал Олег Карепов.