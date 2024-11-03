В Приморье стало меньше фальшивых банкнот

В период с июля по сентябрь 2024 года в Приморье обнаружили семь поддельных российских банкнот номиналом 5000 рублей. По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, число выявленных фальшивок сократилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА PrimaMedia.
Всего в банковской системе Дальнего Востока за этот квартал зафиксировали 43 фальшивые купюры. Наиболее распространенными остаются подделки номиналом 5000 рублей (30 штук), также выявлены 9 поддельных банкнот по 1000 рублей, 3 — по 2000 рублей, и одна — номиналом 50 рублей. Кроме этого, в крае обнаружили поддельную стодолларовую банкноту, а в Амурской области — купюра номиналом 50 долларов США.
Начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов отметил, что, несмотря на снижение количества подделок, жители края должны оставаться внимательными.
«Несмотря на то, что многие сейчас пользуются преимущественно безналичным расчетом, риск встретить поддельную банкноту все же существует. Ее можно получить на сдачу в небольшом магазине, на рынке или заправке, поэтому важно знать и уметь проверять основные признаки подлинности», — сказал Олег Карепов.
Количество фальшивых банкнот в Приморье снизилось на треть.
Кассиры банков выявили 16 поддельных купюр.
Напомним, в Уссурийске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого, обвиняемого в сбыте фальшивых денежных купюр. Следствие, проведенное следователями ОМВД России по городу Уссурийску совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, выявило, что в марте 2019 года подозреваемый использовал поддельную купюру номиналом 1000 рублей для оплаты товаров на сумму 200 рублей в одном из магазинов города, зная о ее фальшивом происхождении.