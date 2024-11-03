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Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска сегодня, 3 ноября, в 13:47. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на улицах Академика Павлова, Бирюсинская, Госпитальная, Дмитрия Донского, Заларинский, Ивана Кочубея, Каменная, Карбышева, Карельская, Нестерова, Нестерова 2-я, Новогодняя, Новогодний, Пшеничный, Солнечный, Стуковский, Янки Купалы, Пшеничная, Радищева, Северная, Северная 1-я, Стуковский, Талалихина, Толбухина, Ушаковская, Фрунзе, Чаадаева, Чапаева, Щапова, Щаповский, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17:00.

ЖКХ