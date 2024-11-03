Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус «туристическая деревня»

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус «туристическая деревня», сообщили в пресс-службе областной администрации.
В торжественном мероприятии, посвященном открытию нового туристического объекта, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областных и районных хокимиятов, представители общественности и СМИ.
Гости ознакомились с туристическими местами, семейными гостевыми домами, рыбным озером, археологическим памятником «Киз курган», святыней «Ходжаи Хисор», а также национальными ремеслами и бытом жителей близлежащих деревень — Сина, Ушор, Сунбула, расположенных в самом сердце гор.
В ходе мероприятия в деревне Сина была организована ярмарка национальных блюд. В ней приняли участие жители города Термеза и районов с традиционными блюдами, типичными для каждого региона республики.
Иностранных и местных туристов познакомили с секретами приготовления узбекских национальных блюд. Было продемонстрировано более 20 видов хлеба, патира и самсы. Также проводились национальные игры и спортивные соревнования.
Для информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.