Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус «туристическая деревня»

Для информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.