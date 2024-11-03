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Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии из-за трагедии в Нови-Саде

Лукашенко соболезнует Сербии в связи с гибелью людей в Нови-Сад.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, сообщает пресс-служба президента.

Белорусский президент сказал, что Беларусь с большой болью и печалью узнала о ЧП 1 ноября на железнодорожном вокзале сербского города Нови-Сад, приведшем к многочисленным человеческим жертвам.

От себя и от имени всего белорусского народа Александр Лукашенко выразил глубокое сочувствие президенту Сербии, а также родственникам и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

— Разделяю скорбные чувства всех тех, кого затронула эта трагедия, — прокомментировал белорусский лидер.

Напомним, в городе Нови-Сад на железнодорожном вокзале произошло обрушение 50-метрового козырька из стекла, металла и бетона. Число погибших составляет не менее 14, из которых не все еще идентифицированы.

Лукашенко Александр