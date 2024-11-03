Собянин: Около 140 новых зданий получила система образования Москвы за пять лет

По его словам, в Ховрино школа № 1474 получила учебный корпус на 500 учеников, а школа № 648 — учебный корпус на 200 мест и детский сад на 150 воспитанников. В районе Щербинка школе № 2122 передали учебный корпус на 700 мест, а в Чертаново Северном построено здание детского сада на 125 детей для школы № 1158.