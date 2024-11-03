Собянин: Около 140 новых зданий получила система образования Москвы за пять лет

«Почти 140 объектов образования передали профильным учреждениям за пять лет. Их построили город и инвесторы. 80 зданий возведены в разных районах по Адресной инвестиционной программе», — написал мэр.
По его словам, в Ховрино школа № 1474 получила учебный корпус на 500 учеников, а школа № 648 — учебный корпус на 200 мест и детский сад на 150 воспитанников. В районе Щербинка школе № 2122 передали учебный корпус на 700 мест, а в Чертаново Северном построено здание детского сада на 125 детей для школы № 1158.
«Только с начала года столичные учреждения образования получили 15 новых зданий, построенных за счет города. Инвесторы также активно развивают социальную инфраструктуру в новых кварталах. За последние пять лет за счет частных средств построено и передано 56 новых зданий», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он добавил, что в Коммунарке возвели школу на 550 мест и корпус дошкольного образования на 200 детей, она вошла в состав школы № 338. В Даниловском районе здание детского сада на 300 мест получила школа № 548 «Царицыно», а во Внуково школе № 1788 передали учебный корпус на 2,1 тыс. мест.
«Увеличиваем темпы ввода соцобъектов. В ближайшие три года за счет города и инвесторов построим еще 200 новых учреждений образования», — заключил мэр.