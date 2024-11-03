Уфимская ГАИ во время рейдов задержала четырех нетрезвых водителей

На этой неделе в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы провели традиционные массовые проверки водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Рейды были направлены на пресечение административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ проверили более ста транспортных средств, удалось пресечь более 23 нарушений ПДД. Дорожные полицейские задержали четырех водителей, которые сели за руль пьяными.
— Для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах! — призвали в уфимской Госавтоинспекции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.