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Уфимская ГАИ во время рейдов задержала четырех нетрезвых водителей

В Уфе в ходе рейдов поймали четырех пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы провели традиционные массовые проверки водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Рейды были направлены на пресечение административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ проверили более ста транспортных средств, удалось пресечь более 23 нарушений ПДД. Дорожные полицейские задержали четырех водителей, которые сели за руль пьяными.

— Для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах! — призвали в уфимской Госавтоинспекции.

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