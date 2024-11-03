Маэстро Гергиев дал блистательный концерт в память Хворостовского

«То, что здесь и аэропорт его имени, и в театре с его именем связано очень много, обязывает нас к тому, чтобы как тут, так и в Москве и Петербурге и других регионах, возвращаясь к имени, творчеству Димы Хворостовского, мы должны думать о том, кто у него на родине здесь в Сибири, и в стране у нас, пойдет по его стопам», — сказал Гергиев.