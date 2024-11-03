Маэстро Гергиев дал блистательный концерт в память Хворостовского

В Красноярске завершился фестиваль искусств, посвящённый памяти Дмитрия Хворостовского. Он был открыт в 2018 году и завершился грандиозным концертом симфонической музыки.
О том, как важно чтить память великого оперного певца, в эфире «России 1» рассказал народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, а также генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
«То, что здесь и аэропорт его имени, и в театре с его именем связано очень много, обязывает нас к тому, чтобы как тут, так и в Москве и Петербурге и других регионах, возвращаясь к имени, творчеству Димы Хворостовского, мы должны думать о том, кто у него на родине здесь в Сибири, и в стране у нас, пойдет по его стопам», — сказал Гергиев.
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева завершил фестиваль искусств «Хворостовский», посвящённый памяти великого певца. В честь этого события музыканты исполнили произведения Прокофьева, Шостаковича, Дебюсси и Равеля.
Также на закрытии фестиваля было подписано «Соглашение о сотрудничестве» между администрацией Красноярского края, Большим и Мариинским театрами.
Дмитрий Хворостовский, выдающийся оперный певец, оставил значительный след в культурной жизни Красноярска. Его выступления в родном городе стали значимым событием.
Первые концерты Дмитрия Хворостовского проходили в Малом зале Красноярской филармонии под аккомпанемент рояля. Позже он стал первым оперным певцом, выступившим в Большом зале с местными оркестрами.
До 2000 года все концерты Дмитрия Хворостовского были благотворительными, средства от которых направлялись на строительство Красноярского государственного института искусств. Студенты вокального отделения института и музыкальных училищ могли бесплатно посещать концерты и репетиции певца.
В 2019 году в Красноярске прошел Международный фестиваль Дмитрия Хворостовского, который привлек творческие силы из России и зарубежья.
Ранее в память Хворостовского проходила «ночь искусств» в Театре оперы и балета.