Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: мы начали реализовывать планы по развитию поселка имени Горького

«В этом году мы привели в порядок памятник Максиму Горькому. А уже в следующем займемся площадью. Но для этого нам нужна помощь жителей микрорайона: им предстоит решить, как будет выглядеть общественная территория. Администрация Хабаровска готова помогать им решать все задачи по благоустройству», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.