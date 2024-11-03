В Воронежской области обнаружили очаг бешенства

В Терновском районе Воронежской области выявили очаг бешенства. В связи с этим губернатор подписал указ о введении в районе карантина с 1 ноября 2024 до 12 февраля 2025 года.
Причиной ограничительных мероприятий стало обнаружение очага бешенства по соседству с домом № 19 в деревне Тагайка Терновского района. Под карантин попал весь населенный пункт.
В очаге запрещены ввоз и вывоз животных, их лечение, отправка на убой и снятие шкур. Нельзя проводить ярмарки и выставки, а также вывозить домашних животных за пределы очага.