6,5 км пути уложили на участке БАМа до Иркутской области

За 12 часов было уложено рекордное количество пути на одном перегоне БАМа. От разъезда Умбелла до разъезда Калакачан, что в Иркутской области, появились новые 6,5 километров. Стоит отметить, что строительство велось сразу с двух направлений без остановки движения поездов со 2 ноября. Об этом КП-Иркутск рассказали в ВСЖД.