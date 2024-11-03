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6,5 км пути уложили на участке БАМа до Иркутской области

Провозная способность БАМа может увеличиться до 51,2 млн тонн грузов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За 12 часов было уложено рекордное количество пути на одном перегоне БАМа. От разъезда Умбелла до разъезда Калакачан, что в Иркутской области, появились новые 6,5 километров. Стоит отметить, что строительство велось сразу с двух направлений без остановки движения поездов со 2 ноября. Об этом КП-Иркутск рассказали в ВСЖД.

— Строительство перегона осуществляется в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба, — рассказали в ВСЖД.

По всей длине перегона были установлены три стрелочных перевода. Кроме этого, построили шесть ж/д мостов. Все это позволит на участке Лена — Хани увеличить провозную способность БАМа до 51,2 млн тонн грузов.