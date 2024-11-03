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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Татарстане

В ведомство поступили 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель.

Источник: МЧС Татарстана

В Татарстане 2 ноября в МЧС республики поступили 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Бугульминском районе в результате непогоды упали семь деревьев и с двух домов ветром сорвало кровлю. А в Ютазинском и Буинском районах упало по одному дереву.

Также с неблагоприятными условиями столкнулись жители села Крым-Сарай Бавлинского района, Лениногорского района и горожане Бугульмы. В настоящее время идут восстановительные работы. Татарстанцев попросили быть внимательными при порывах ветра и соблюдать правила безопасности.

Напомним, под Казанью на трассе М7 столкнулись и загорелись две фуры, есть пострадавший. Движение по автодороге было затруднено.

МЧС