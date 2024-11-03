Маршруты популярных столичных автобусов временно изменятся

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Движение транспорта временно будет перекрыто сегодня в центре Минска, сообщили на официальном сайте «Минсктранса».
Как отметили в транспортной компании, в связи с ограничениями для транспорта на проспекте Независимости и улице Ленина изменятся маршруты некоторых городских автобусов и троллейбусов.
Так, примерно с 12:30 до 18:00 автобусы № 1, 69, 119С от проспекта Независимости будут ехать по по улицам Городской Вал, Немига, проспекту Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.
Автобусы 100-го маршрута от проспекта Независимости будет следовать по улицам Янки Купалы, Максима Богдановича, Немига, Городской Вал, проспекту Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении без выполнения остановок на Дворце культуры ветеранов и Оперном театре. В обратном направлении автобус будет ехать по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Янки Купалы, проспекту Независимости и далее по маршруту.
Также изменится путь следования автобусов маршрута № 115Э и троллейбусов маршрута № 22.
Изменения коснутся и работы пригородного автобусного маршрута № 300Э, которые курсирует между автовокзалом «Центральный» и Национальным аэропортом Минск. Автобусы пойдут по улицам Бобруйской, Свердлова, Аранской, проспекту Партизанскому, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, проспекту Независимости и далее по маршруту.
Съемочная площадка
По информации Госавтоинспекции Минска, со 2 по 5 ноября в центре столицы будет временно перекрыто движение. На эти дни они станут спортивной трассой — в Минске будут проводиться съемки видеоролика с участием дрифт-каров.
В столицу съехались гонщики из разных стран, в том числе Японии, Таиланда и Австралии.