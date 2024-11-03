Маршруты популярных столичных автобусов временно изменятся

Автобусы 100-го маршрута от проспекта Независимости будет следовать по улицам Янки Купалы, Максима Богдановича, Немига, Городской Вал, проспекту Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении без выполнения остановок на Дворце культуры ветеранов и Оперном театре. В обратном направлении автобус будет ехать по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Янки Купалы, проспекту Независимости и далее по маршруту.