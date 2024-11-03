Строительство школ и ремонт детсада завершаются в Иркутске

Строительство двух школ и капитальный ремонт детского сада подходят к концу в Иркутске. Работы недавно проверил Руслан Болотов, мэр Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Проверил выполнение работ на всех объектах, пообщался с представителями подрядных организаций, посмотрел, где что необходимо доработать. Отмечаю их готовность выполнять взятые обязательства до конца на должном уровне. Уверен, что маленькие иркутяне и их родители высоко оценят новые учреждения, — прокомментировал Руслан Болотов.
Так, в конце 2024 года будет сдан новый учебный блок на 200 мест для начальной школы № 75. Сейчас на объекте запускают отопление. А вот в микрорайоне Нижняя Лисиха «выросла» трехэтажная школа. Вскоре ее предъявят Службе государственного жилищного и строительного надзора.
А уже в конце ноября закончится капремонт в детском саду № 10 в Иркутске-2.