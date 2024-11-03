Строительство школ и ремонт детсада завершаются в Иркутске

Так, в конце 2024 года будет сдан новый учебный блок на 200 мест для начальной школы № 75. Сейчас на объекте запускают отопление. А вот в микрорайоне Нижняя Лисиха «выросла» трехэтажная школа. Вскоре ее предъявят Службе государственного жилищного и строительного надзора.