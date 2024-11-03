В Калининградской области опять усилится ветер

Пасмурная погода сохранится до конца сегодняшнего дня 3 ноября — уверены синоптики из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области». Больше того, они прогнозируют небольшие дожди. А к полудню вдобавок усилится западный ветер, поскольку наш регион заденет проходящий по северу Балтики циклон «Нелли».
Как следствие, днем порывы ветра на побережье могут достигать 18−22 м/с, в Калининграде и остальной части области — до 14−18 м/с. И хотя потеплеет до +8…+11°С, это будет практически не ощущаться, опять-таки, из-за сильного ветра. Впрочем, есть надежда, что поздним вечером или, по крайней мере, предстоящей ночью, он постепенно ослабнет.