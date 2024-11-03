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В Калининградской области опять усилится ветер

Наш регион окажется в зоне действия циклона «Нелли», бушующего над Балтикой.

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Пасмурная погода сохранится до конца сегодняшнего дня 3 ноября — уверены синоптики из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области». Больше того, они прогнозируют небольшие дожди. А к полудню вдобавок усилится западный ветер, поскольку наш регион заденет проходящий по северу Балтики циклон «Нелли».

Как следствие, днем порывы ветра на побережье могут достигать 18−22 м/с, в Калининграде и остальной части области — до 14−18 м/с. И хотя потеплеет до +8…+11°С, это будет практически не ощущаться, опять-таки, из-за сильного ветра. Впрочем, есть надежда, что поздним вечером или, по крайней мере, предстоящей ночью, он постепенно ослабнет.