В Калининградской области опять усилится ветер

Как следствие, днем порывы ветра на побережье могут достигать 18−22 м/с, в Калининграде и остальной части области — до 14−18 м/с. И хотя потеплеет до +8…+11°С, это будет практически не ощущаться, опять-таки, из-за сильного ветра. Впрочем, есть надежда, что поздним вечером или, по крайней мере, предстоящей ночью, он постепенно ослабнет.