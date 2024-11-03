Лукашенко сказал о состоянии авиатранспортной отрасли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил 3 ноября поздравление работникам и ветеранам авиатранспортной отрасли с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко обратил внимание на то, что белорусская гражданская авиация представляет собой почти век достижений и свершений в сфере наиболее быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Еще он назвал авиаперевозки одной из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Также он подчеркнул, что белорусское государство придает огромное значение развитию авиатранспортной отрасли.
— Идет постоянная модернизация аэропортов в областных центрах, а Национальный аэропорт «Минск» сегодня способен принять все типы воздушных судов, — подчеркнул президент.
При этом Лукашенко заметил, что за счет стабильного качества и надежности предоставляемых услуг, расширения маршрутной сети и неизменной пунктуальности, белорусским авиатранспортным предприятиям удалось завоевать авторитет во всем мире. И отметил, что это является заслугой всех профессионалов белорусской гражданской авиации.
Особую признательность белорусский президент адресовал ветеранам, осваивавшим первые воздушные трассы, заложившим отличные традиции и передавшим их молодому поколению. Также Лукашенко выразил убежденность в том, что и впредь работники белорусской авиаотрасли будут успешно решать задачи, которые стоят перед транспортным комплексом Беларуси.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии из-за трагедии в Нови-Сад.