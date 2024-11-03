Лукашенко сказал о состоянии авиатранспортной отрасли Беларуси

Лукашенко обратил внимание на то, что белорусская гражданская авиация представляет собой почти век достижений и свершений в сфере наиболее быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Еще он назвал авиаперевозки одной из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Также он подчеркнул, что белорусское государство придает огромное значение развитию авиатранспортной отрасли.