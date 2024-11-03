«Отличный подарок к 450-летию»: новый сорт помела зарегистрировали под названием «Уфимский»

Государственная комиссия России по испытанию и охране селекционных достижений зарегистрировала новый сорт помела (помпельмуса) под названием «Уфимский». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Цитрус вырастили в уфимском лимонарии. Власти столицы республики уже получили подтверждение о регистрации сорта на допуск селекционного достижения к использованию.
— Отличный подарок к 450-летию Уфы. Это результат многолетнего труда замечательного коллектива. Поздравляю и желаю новых достижений! — заявил сити-менеджер.
В уфимском лимонарии, кроме лимонов, из цитрусовых здесь также выращивают апельсины, мандарины, цитроны, бигарадии, грейпфруты и лаймы. Мавлиев порекомендовал посетить его и посмотреть на все своими глазами.
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