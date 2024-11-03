Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отличный подарок к 450-летию»: новый сорт помела зарегистрировали под названием «Уфимский»

В честь Уфы назвали новый сорт помела.

Источник: Комсомольская правда

Государственная комиссия России по испытанию и охране селекционных достижений зарегистрировала новый сорт помела (помпельмуса) под названием «Уфимский». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Цитрус вырастили в уфимском лимонарии. Власти столицы республики уже получили подтверждение о регистрации сорта на допуск селекционного достижения к использованию.

— Отличный подарок к 450-летию Уфы. Это результат многолетнего труда замечательного коллектива. Поздравляю и желаю новых достижений! — заявил сити-менеджер.

В уфимском лимонарии, кроме лимонов, из цитрусовых здесь также выращивают апельсины, мандарины, цитроны, бигарадии, грейпфруты и лаймы. Мавлиев порекомендовал посетить его и посмотреть на все своими глазами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.