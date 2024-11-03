На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада образовалась пробка

Однако ночью и утром 4 ноября на дорогах Челябинской области ожидается гололедица, в горах она будет особенно сильной, а в некоторых районах возможны метели. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок и не выезжать на загородные трассы.