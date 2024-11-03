На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада образовалась пробка

Утром 3 ноября на трассе М-5 в Челябинской области возникли проблемы с дорожным движением. Из-за сильного снегопада и гололеда на границе с Республикой Башкортостан скопилось множество грузовиков.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупредили, что днем 3 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Они приводят к сильному гололеду на трассе М-5.
В настоящее время дорожная обстановка стабилизировалась. Дорожное полотно обработано, движение по всем федеральным трассам Челябинской и Курганской областей осуществляется в рабочем режиме.
Однако ночью и утром 4 ноября на дорогах Челябинской области ожидается гололедица, в горах она будет особенно сильной, а в некоторых районах возможны метели. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок и не выезжать на загородные трассы.