Гаишники за день задержали в Башкирии шесть десятков пьяных водителей

В Башкирии за сутки задержали 60 нетрезвых водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Вчера по республике прошли традиционные рейды ГАИ. Инспекторы выявили более 1300 нарушений правил дорожного движения. 60 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом. Одному из них грозит уголовная ответственность за то, что повторно сел за руль, будучи пьяным.
О грубых нарушениях ПДД, как напомнил Севастьянов, можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также через мессенджер Telegram по адресу @GIBDDRB_02bot.
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