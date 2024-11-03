Прокуратура начала проверку после пожара в Азовском районе

Прокуратурой организована проверка после пожара в Азовском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
— Установлено, что ночью 3 ноября 2024 года в частном домовладении в селе Александровке Азовского района произошло возгорание, в результате которого есть погибшие, в том числе несовершеннолетние, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Отметим, что сейчас на месте происшествия работают следователи. Эксперты проводят осмотр места трагедии и устанавливают все обстоятельства.