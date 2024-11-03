В Челябинской области заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица

Неделя с 4 по 10 ноября ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к Южному Уралу (начиная с юга, далее на северо-восток) вечером во вторник, принесет обильные снегопады и сопутствующие явления погоды. При этом температура воздуха будет ниже нуля.