В Челябинской области заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица

По информации синоптиков, 4 ноября будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, ночью в горах — умеренный. Ночью и утром на дорогах гололедица, в горах кое-где — сильная. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с, отдельные порывы 15−18 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью минус 3−8, днем от минус 4 до плюс 1 градуса.
«Ночью и утром 4 ноября на дорогах ожидается гололедица, в горах — сильная, в отдельных районах метели», — говорится в штормовом предупреждении.
Неделя с 4 по 10 ноября ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к Южному Уралу (начиная с юга, далее на северо-восток) вечером во вторник, принесет обильные снегопады и сопутствующие явления погоды. При этом температура воздуха будет ниже нуля.
«В последующие дни также ожидается снег под влиянием серии атмосферных фронтов. А в воскресенье, 10 числа, после прохождения теплого фронта начнет распространяться теплая воздушная масса, при этом прогнозируются вновь положительные дневные температуры и осадки в виде дождя и снега. Расчеты предварительные, прогноз ежедневно уточняется», — комментируют в Челябинском ЦГМС.