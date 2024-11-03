«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за октябрь 2024 года

Начнем с того, что в Billboard Hot 100 новый лидер. И это не Shaboozey, не Сабрина Карпентер, не Чаппелл Рон и даже не Леди Гага с Бруно Марсом, хотя все они по-прежнему на верхних строчках чарта. Кантри-певец Морган Уоллен, длительное время удерживавший первую строчку с Пост Мэлоуном, вернулся со свежим синглом Love Somebody. Уоллен как бы напомнил, что 2024-й вообще-то все еще год кантри, а его грядущий студийник уже совсем не за горами. При этом Love Somebody — это не кантри в чистом виде. Сингл больше тяготеет к поп-музыке, а также в нем отчетливо слышны элементы софт-рока. Вполне вероятно, что в скором времени подобных жанровых миксов будет становиться только больше.