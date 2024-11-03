«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за октябрь 2024 года

Октябрь подошел к концу, бинго из попадания под снегодождь, простуды и меланхоличного настроения собрано, но чего-то не хватает? Может, желания жить и чашечки какао, а, может, нашего свежего выпуска культурно-аналитического дайджеста «Музы Пульс». Середина осени выдалась очень насыщенной на релизы от больших артистов. Чей альбом стал главным сюрпризом октября? Кто из музыкантов активно захватывает чарты прямо сейчас? Ну и, конечно, что же сейчас вирусится в TikTok и за кем из новичков надо следить? Ответы на эти и еще множество других вопросов мы собрали для вас ниже.
Зарубежная музыка.
Начнем с того, что в Billboard Hot 100 новый лидер. И это не Shaboozey, не Сабрина Карпентер, не Чаппелл Рон и даже не Леди Гага с Бруно Марсом, хотя все они по-прежнему на верхних строчках чарта. Кантри-певец Морган Уоллен, длительное время удерживавший первую строчку с Пост Мэлоуном, вернулся со свежим синглом Love Somebody. Уоллен как бы напомнил, что 2024-й вообще-то все еще год кантри, а его грядущий студийник уже совсем не за горами. При этом Love Somebody — это не кантри в чистом виде. Сингл больше тяготеет к поп-музыке, а также в нем отчетливо слышны элементы софт-рока. Вполне вероятно, что в скором времени подобных жанровых миксов будет становиться только больше.
Впереди нас ждут еще авторские вариации кантри от Ланы Дель Рей, Ринго Старра и даже Снуп Догга. Не так давно рэпер заявил, что готовит коллаборацию со звездой жанра Заком Брайаном. Так что огромная волна популярности одного из самых американских жанров на свете еще нескоро отпустит музиндустрию.
Кадр из видео The Weeknd, Playboi Carti — Timeless.
Канал The Weeknd на Youtube Треки и жанры Morgan Wallen — Love Somebody ROSE & Bruno Mars — APT. Tyler, The Creator — CHROMAKOPIA Oscar Maydon & Fuerza Regida — Tu Boda The Weeknd & Playboi Carti — Timeless GloRilla & Sexyy Red — Whatchu Kno About Me Rod Wave — 25 Lady Gaga — Disease Gracie Abrams — That’s So True JENNIE — Mantra.
Вернувшийся после длительного затишья, уже упомянутый Бруно Марс продолжает бить по трендам: поиграв с эстетикой кантри и записав хитовый сингл с Леди Гагой, он переключился на звук поп-музыки конца нулевых — начала десятых. А чтобы трек наверняка попал в плейлисты миллионов людей, артист записал его с Розэ — участницей, пожалуй, самой известной девичьей K-pop-группы в мире BLACKPINK. Для многих этот фит стал настоящим сюрпризом.
Однако в категории «Главные сюрпризы октября» все же победил Tyler, The Creator со своим новым альбомом CHROMAKOPIA. Нарушив свою же традицию двухлетних перерывов между большими релизами, без предупреждения артист устроил насыщенный роллаут грядущей пластинки. Загадочное видео, название пока еще непонятного проекта, потом уже синглы с клипами, фанатские теории — и все это за 12 дней до релиза. Это вам не Викенд с Плейбоем Карти, уже, кажется, изрядно передержавшие своих фанатов в ожидании.
Фит этого дуэта Timeless также сейчас находится на довольно высоких позициях в чартах. К сожалению, это пока что самый удачный сингл Викенда с его грядущей пластинки Hurry Up Tomorrow. Но посмотрим, как в следующем месяце покажет себя в чартах его байле-фанк-коллаб с бразильской певицей Аниттой São Paulo, вышедший 31 октября.
Как вы понимаете, если уж один из главных поп-артистов планеты делает трек с латиноамериканским звучанием, об уходе тренда на латинскую музыку говорить ну очень рано. Это подтверждает и взлетевший в чартах новый мексиканский хит от дуэта Oscar Maydon & Fuerza Regida «Tu Boda». Трек активно вирусится в соцсетях, и хотим обратить ваше внимание на то, что это не реггетон, а корридос тумбадос. Если вы еще не знаете, что это такое, рекомендуем почитать наш большой материал об этом жанре и его представителях.
А теперь переместимся ненадолго в мир хип-хопа. У Глориллы вышел долгожданный дебютный альбом GLORIOUS. Треки из него начали активно вируситься в TikTok, а также расти в мировых чартах. Пожалуй, успешнее всего дела обстоят у ее совместки с Sexyy Red «Whatchu Kno About Me»: создатели вертикальных видео удивительно постоянны в своей любви к агрессивному женскому рэпу.
GloRilla на церемонии CMT Music Awards, 7 апреля 2024 года.
Amy Price/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
В то же время в чартах есть место и откровенному софт-хип-хопу в смеси с неосоулом от артиста Rod Wave. Его альбом Last Lap сейчас занимает первую строчку топа лучших R&B- и хип-хоп-пластинок Billboard. Наибольшего успеха в стримингах добился сингл 25. При этом говорить о повышенном интересе к подобной музыке сложно: надо постараться, чтобы найти в чартах похожих артистов. Так что здесь, вероятно, слушателям интересен конкретный музыкант.
Продолжая наше жанровое путешествие, зайдем на территорию поп-музыки. После провалившегося в прокате мюзикла «Джокер: Безумие на двоих» (2024) и экспериментов с джазом Леди Гага объявила о своем возвращении в родной жанр. Артистка выпустила первый сингл с грядущей пластинки Disease. Мрачный трек выполнен в стилистике трендового электропопа, до сих пор бередящего сердца слушателей после brat summer от Charli XCX. Если вы каким-то образом пропустили этот поп-культурный феномен, то узнать о нем можно вот здесь.
Завершая обзор новинок в чартах, отметим свежий хит Mantra от еще одной участницы BLACKPINK Дженни и That’s So True от певицы Грейси Абрамс. В первом случае успех сингла довольно легко объясняется тем, что это K-pop-артистка с просто огромнейшей фан-базой. Во втором же Абрамс выдала, можно сказать, «вечнозеленый контент» — девичий поп о желании вернуть бывшего под все еще трендовую акустическую гитару.
Ну и отдельно стоит отметить возвращение в чарты треков One Direction. К сожалению, всплеск внимания к творчеству бойз-бэнда был вызван трагическим поводом: 16 октября погиб один из участников группы Лиам Пейн. Музыкант упал с балкона в отеле в Буэнос-Айресе.
Перспективные артисты Rod Wave.
Артист, смешивающий в своем творчестве хип-хоп, R&B и неосоул, давно не новичок в индустрии. Еще в далеком 2020-м он был включен в список фрешменов журнала XXL. На счету у Вейва уже есть треки как с десятками, так и с более чем сотней миллионов прослушиваний. Однако сейчас, когда его альбом Last Lap штурмует чарты, у музыканта есть все шансы выйти на новый уровень.
Gabriela Bee.
Эта 18-летняя певица изначально прославилась на YouTube еще в детстве как героиня блога своей семьи. Сейчас она ведет свой канал, строит карьеру в кино и, как вы уже могли догадаться, в музыке. В соцсетях вирусится ее трек 2023 года MAYBE, идеально вписавшийся в тренд на акустическую музыку.
Несмотря на то что Габриелла выпускает песни с 2019 года, у нее до сих пор не было ни одного крупного релиза. С учетом повышенного внимания к ее творчеству, возможно, в ближайшее время артистка все же озадачится выпуском EP или даже дебютного полноформатника. Ждем, получается.
Gabriela Bee.
Соцсети Gabriela Bee Elliot James Reay.
Ностальгический звук, отсылающей к золотой эпохе рок-н-ролла, и прическа, смотря на которую невозможно не вспомнить об Элвисе — удивительно, но все это о 22-летнем англичанине Эллиоте Джеймсе Рэе. Изначально артист прославился как музыкальный блогер, выкладывавший в интернет как свои песни, так и каверы.
На сегодня официально он выпустил только сингл I Think They Call This Love. Всего один, но зато на нем уже более 20 миллионов прослушиваний. Считаем, что за этим молодым любителем винтажа определенно стоит следить.
Российская музыка.
В октябре в отечественных чартах произошло серьезное пополнение: в них триумфально вошла ANNA ASTI с первым за 2024 год синглом «Топит». Однако даже камбэк главной царицы российской поп-сцены не везде смог сместить с первой строчки хит «Асфальт» от Jakone и Kiliana. Просто осознайте масштабы любви слушателей к танцевальному поп-рэпу и этому треку в частности: он держится в топах с июня.
В принципе хип-хоп по-прежнему остается доминирующим жанром в русскоязычных чартах. На высоких позициях все так же MACAN, Konfuz, Big Baby Tape. В октябре их потеснил не самый очевидный, но определенно успешный коллаб Джигана, дуэта Artik & Asti и NILETTO с треком «Худи». Музыканты создали нечто на грани мема, скрестив рэп с танцевальными ритмами, прилипчивым поп-припевом о расставании с упоминанием Макана и отсылками к хитам Анны Асти. Как итог, третьи-четвертые места в чартах.
Треки и жанры ANNA ASTI — Топит Леонид Агутин, DJ DANI WOO — Остров Ирина Дубцова, EXNLXDE — Люби меня долго Remix Джиган, Artik & Asti, NILETTO — Худи Navai, MONA — Есенин Баста, MIRAVI — Туман VEIGEL, Migrant — Сердце отдай ЛСП — Бриллианты NЮ — И мы полетим Вектор А — Снова Кадр из клипа Джиган, Artik & Asti, NILETTO — Худи.
Соцсети Джигана.
Немного отвлечемся от рэпа и обратим внимание на завирусившийся чилловый ремикс от DJ DANI WOO на большой хит Леонида Агутина 1995 года «Остров». Тренд на переосмысление музыки прошлых лет все никак не оставит русскоязычных артистов. Однако замедленный трек Агутина, приобретя окрас R&B, действительно звучит хорошо и сильно выделяется на фоне большого количества байле-фанк-ремиксов.
К слову, музыканты продолжают плодить реворки на хиты десятых с запитченным голосом и бразильскими ритмами. И судя по тому, что подобные композиции занимают довольно высокие позиции в чартах, слушатели от этого не устали. Например, сейчас в топах можно встретить переработанный артистом EXNLXDE трек Ирины Дубцовой 2015 года «Люби меня долго». Звучит он как своеобразный концентрат всех главных российских музыкальных трендов 2024-го. Разве что не хватает поп-фолк-мотивов.
Но для этого в чартах есть фиты с певицей MIRAVI. Помимо большого хита с Гио Пикой «Мир», сейчас в сводках стримингов можно увидеть коллаборацию артистки с рэпером Бастой под названием «Туман». Это меланхоличный рэп с мелодичным поп-фолк-припевом, имеющий неплохие шансы подрасти в чартах.
В разрезе не теряющего актуальности печального хип-хопа о чувствах также стоит отметить синглы «И мы полетим» от NЮ и «Снова» от «Вектор А». В плане тематики сюда можно отнести и трек «Есенин» от дуэта Navai и Моны. Правда, это все же поп, пусть и с элементами кальян-рэпа.
Ну и куда без ритмов реггетона, не оставляющего русскоязычных слушателей с середины 2010-х. Они есть в свежем танцевальном поп-рэп-сингле VEIGEL и Migrant «Сердце отдай».
Еще один трек для тех, кто скучает по десятым, — «Бриллианты» от ЛСП. Сингл в лучших традициях музыканта, пусть уже и на прожигание жизни его лирический герой смотрит совершенно иначе.
Перспективные артисты MIRAVI.
Эта певица в основном известна широкой аудитории по фиту с хип-хоп-артистом Гио Пикой «Мир», который с весны держится на первых строчках в чартах стримингов. У MIRAVI пока что нет крупных сольных работ, но есть большие хиты-миллионники и перспективы с учетом укрепившегося тренда на поп-фолк.
VEIGEL Соцсети VEIGEL.
Модель Адель Вейгель начала выпускать музыку под именем VEIGEL в феврале 2024-го и уже добилась больших успехов. Ее самый известный на сегодня трек «Прощай» с семплом хита «Лепестками слез» (2015) Дана Балана и Веры Брежневой собрал более трех миллионов прослушиваний на стримингах. Также хорошо показали себя в чартах песни «Я M5, ты AMG» и фит с Migrant «Сердце отдай». С учетом уже собранной большой аудитории в соцсетях будущие треки Адель точно не будут обделены вниманием.
Kamilla Robertovna.
Трио, исполняющее лощеный микс поп-музыки и фанка с вкраплениями джаза и, вполне возможно, вы расслышите что-то еще. Группа начала выпускать музыку только в этом году и пока что набирает аудиторию. Однако судя по выпущенному совсем недавно совершенно очаровательному дебютному EP «Камилла, пожалуйста!» слушатели не заставят себя долго ждать.
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TikTok-вселенная.
За последний месяц в беспокойном мире вертикальных видео появилось немало новых челленджей, героев и, конечно, старых треков, получивших новую жизнь. В октябре лидером чарта TikTok Billboard Top 50 стала песня Maps (2003) инди-рокеров Yeah Yeah Yeahs. С одной стороны, с учетом тренда Indie sleaze это как будто весьма закономерная история, с другой, по-прежнему довольно удивительно наблюдать за подобными воскрешениями.
Под Maps люди попеременно то дергано танцуют, то замирают на слове wait с выставленной вперед рукой. Вместе с оригинальной версией в соцсети пользуется популярностью и ускоренный ремикс.
Вторую строчку TikTok Billboard Top 50 по-прежнему занимает романтичный хит синти-поп-группы Alphaville «Forever Young» (1984). Пользователи соцсети все еще охотно снимают под него трогательные ролики о своей молодости, времени, проведенном с близкими, или об умерших кумирах.
Треки и жанры Yeah Yeah Yeahs — Maps Akon — Akon’s Beautiful Day John Mackk Featuring Natalie Nunn — Pose For Me (Remix) Vines — Being Loved Isn’t The Same As Being Understood… Gabriela Bee — MAYBE BabyChiefDoit — The Viper DaBaby — Phat Ariis — Funk Do Bounce (Slowed) Elliot James Reay — I Think They Call This Love NESYA — Delulu.
Также сейчас активно вирусится свежий трек звезды нулевых Эйкона Akon’s Beautiful Day (2024). Вернее, его реворк на песню Beautiful Day (2014) Джермейна Эдвардса. В нем музыкант благодарит бога за солнце, дождь, радость и боль. Нетрудно догадаться, какие видео под него снимаются.
Akon’s Beautiful Day также является яркой иллюстрацией неутихающего тренда на звук нулевых. Если не знать, когда вышел трек, можно подумать, что ему лет 15−20.
Говоря о танцевальных трендах TikTok, нельзя просто взять и не упомянуть женский хип-хоп. Под Pose For Me (Remix) (2024) от Натали Нанн и Джона Макка люди позируют и подчеркивают свою фигуру руками, как бы иллюстрируя текст трека.
Вертикальные видео также трудно представить без агрессивного рэпа — за него в этом месяце был ответственен BabyChiefDoit со своим треком The Viper (2024). Не обошлось и без ритмичного хип-хопа для танцев — в октябре тиктокеры довольно активно снимали видео под PHAT (2024) от DaBaby. Еще один трек для демонстрации телесной пластичности и съемок своего лица крупным планом — Slowed-версия Funk Do Bounce (2024) от Ariis.
Пополнился и каталог композиций для съемок трогательных видео. Под эмбиентоподобный трек Being Loved Isn’t the Same As Being Understood (2024) от Vines пользователи соцсети публикуют рассказы-фотоколлажи о своем прошлом, подводят личные итоги или говорят о людях, которых уже с ними нет.
Совсем другое настроение у видео под акустическую MAYBE Габриелы Би. Эта песня звучит в роликах, в которых люди вспоминают свои свадьбы, либо обращаются к кому-то, предлагая стать подружкой невесты.
Напоследок отметим хит уже упомянутого Эллиота Джеймса Рэя I Think They Call This Love (2024), на который вы найдете в TikTok множество потрясающих каверов, и лучший трек для создания нарезок с киношными злодеями — NESYA «Delulu» (2023). В нем ритмы постпанка сливаются с текучим девичьим голосом и текстом о человеке, сходящем с ума от чувств.
Если же у вас нет времени копаться в TikTok и самим разыскивать те самые песни, вам поможет умная система рекомендаций HiFi-стриминга Звук. Заберите подписку на платформу по специальному предложению и позвольте ей узнать вас получше. Ведь именно с этого начинается дружба. А с нажатия на кнопку ниже начинается выгода, ведь после этого вы получите…