Белорусы получат штраф до 1200 рублей за выброшенного на улицу питомца

Белорусский адвокат рассказала, как накажут человека, выбросившего на улицу своего питомца, пишет 1prof.by.
Так, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Кондаревич, напомнила, что в Беларуси перед законом ответят те, кто не исполняет взятые на себя обязанности по отношению к питомцам, которых они взяли на содержание.
Например, выбросив собаку или кошку на улицу, человек подпадет под статью о жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 16.29 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). В таком случае грозит штраф от 10 до 30 базовых (от 400 до 1200 белорусских рублей в ноябре 2024-го).
— Избавление от животного подразумевает то, что хозяин перестал заботиться о питомце, но не передал его другим владельцам, не сдал в пункт временного содержания или приют для животных, — уточнила адвокат.
Ответить перед законом в Беларуси придется, если зарегистрированный домашний питомец, собака или кот, пропали, а хозяин в течение трех суток не сообщил об этом в организацию, осуществляющих регистрацию домашних животных в жилом фонде.
Административные протоколы на нерадивых хозяев питомцев вправе составить должностные лица сельских, поселковых, районных, городских и областных исполкомов, администрации районов города.
Сообщить о животном, выброшенном на улицу, также могут соседи или любые неравнодушные граждане.
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