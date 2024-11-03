«Это моя ментальная сила». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Эр-Рияде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко с уверенной победы стартовала 2 ноября на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, обыграв седьмую ракетку из Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4.
Чжэн — клиент Соболенко: пять встреч закончились победами белоруски. Причем в 2024-м году Арина выиграла у нее четырежды. Немного пришлось помучаться в финале Уханя, когда Чжэн прыгнула выше головы при поддержке своих болельщиков и взяла сет, но по большому счету проблем с ней у Арины никогда не было.
Арина с улыбкой ждала соперницу у сетки для рукопожатия. Фото: кадр видео.
На сей раз Соболенко не позволила Чжэн сделать даже один брейк, а ей самой хватило двух. В чем причина такого явного преимущества?
— В моей ментальной силе, — сказала Арина на пресс-конференции. — Вот преимущество над ней на данный момент, — цитирует Соболенко WTA.
Чжэн славится хорошей подачей. И сейчас ей удалось сделать больше эйсов — 8 против 3. Но решающим фактором оказалась вторая подача: китаянка потеряла 14 из 27 очков. Два из них были получены из-за двойных ошибок в ключевых брейках Соболенко. Да, Соболенко сильнее Чжэн и психологически.
Выиграв первый матч в группе, Соболенко заработала 350 тысяч долларов, 200 очков и стала на шаг ближе к титулу. Она еще ни разу не выигрывала итоговый турнир. И когда журналисты ей об этом напомнили, Арина ответила: мечтаю об этом, но давайте двигаться потихоньку, от матча к матчу.
Старт удался. Причем с первых шагов. Арина вышла на корт в новой безрукавке Nike с застежкой в виде тигра и огромным изображением тигра на спине. Тигр в деле.
Арина предстала перед публикой в новой безрукавке. Фото: кадр видео.
Следующий матч Арина проведет 4 ноября против итальянки Жасмин Паолини, четвертой ракетки, которая на старте победила Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 7:6, 6:4.
Победа над Циньвэнь была дежурной, на классе и не вызвала особых эмоций Соболенко. В отличие от ее встречи за кулисами с Неймаром.
Бразильский футболист играет в Саудовской Аравии и вот пришел на теннис.
Они перебросились парой фраз и обнялись во время совместного фото, которое в Неймар в соцсетях подписал: «Рад видеть тебя, королева» (подробнее об этой встрече).
Ранее мы писали, Арина Соболенко блеснула в шикарном платье в Эр-Рияде: «Мода — это то, от чего я действительно без ума».
Кроме того, Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем.