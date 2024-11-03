«Это моя ментальная сила». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Эр-Рияде

Выиграв первый матч в группе, Соболенко заработала 350 тысяч долларов, 200 очков и стала на шаг ближе к титулу. Она еще ни разу не выигрывала итоговый турнир. И когда журналисты ей об этом напомнили, Арина ответила: мечтаю об этом, но давайте двигаться потихоньку, от матча к матчу.