Итоги мероприятия «Каждого ребенка за парту» подвели в Иркутской области

Каждый год в начале нового учебного года проводится данное мероприятие. Оно помогает фиксировать посещаемость детей в школах. Так, на начало 2024 года в Приангарье проживали более 400 тыс. детей от шести до 17 лет. Своевременно в Иркутской области не приступили к занятиям 95 юных сибиряков. Это на 37,5% меньше, чем в прошлом году.