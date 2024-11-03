Итоги мероприятия «Каждого ребенка за парту» подвели в Иркутской области

Итоги областного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» подвели в Иркутской области. Оно прошло в Приангарье с 26 августа по 30 сентября текущего года. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Мы всегда помним, что ответственность за обучение детей в первую очередь несут родители. Но органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации должны и оказывают различную помощь родителям в этом вопросе. Мероприятие «Каждого ребенка за парту» направлено на привлечение несовершеннолетних в образовательный процесс, — подчеркнула Светлана Тимофеева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.
Каждый год в начале нового учебного года проводится данное мероприятие. Оно помогает фиксировать посещаемость детей в школах. Так, на начало 2024 года в Приангарье проживали более 400 тыс. детей от шести до 17 лет. Своевременно в Иркутской области не приступили к занятиям 95 юных сибиряков. Это на 37,5% меньше, чем в прошлом году.