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Почти 500 легковушек стоят в очередях на границе с Польшей

Несмотря на то, что очередь из легковушек на границе с Польшей продолжает сокращаться, там до сих пор насчитывается большое количество машин.

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Более 500 легковых автомобилей и столько же фур стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

В воскресенье скопления большегрузов фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 100 грузовиков и 130 — в «Беняконях». На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 270 грузовых автомобилей.

На границе Беларуси с Польшей очередей из фур не наблюдается, но отмечается большая очередь из легкового автотранспорта. Так, в ПП «Брест» насчитывается 490 машин.

Небольшая очередь из 40 легковушек также наблюдается в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.