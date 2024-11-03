Почти 500 легковушек стоят в очередях на границе с Польшей

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Более 500 легковых автомобилей и столько же фур стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
В воскресенье скопления большегрузов фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском.
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 100 грузовиков и 130 — в «Беняконях». На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 270 грузовых автомобилей.
На границе Беларуси с Польшей очередей из фур не наблюдается, но отмечается большая очередь из легкового автотранспорта. Так, в ПП «Брест» насчитывается 490 машин.
Небольшая очередь из 40 легковушек также наблюдается в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой.
Закрытие пунктов пропуска.
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.