«Филадельфия» с белорусом Колосовым в воротах проиграла «Бостону» в матче НХЛ

Колосова на матче заявили в качестве запасного голкипера, однако в середине стартовой трети основной голкипер Самюэль Эрссон получил травму, и на лед выпустили белоруса. Колосов пропустил две шайбы, в первом и втором периодах, а третья шайба в ворота «Филадельфи» была заброшена в пустые ворота в конце встречи.