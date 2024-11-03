«Филадельфия» с белорусом Колосовым в воротах проиграла «Бостону» в матче НХЛ

Команда «Филадельфии» с белорусским голкипером Алексеем Колосовым проиграла «Бостону» в матче НХЛ. Матч проходил вечером субботы, 2 ноября, по минскому времени.
Так, белорус Колосов сыграл за «Филадельфию» второй матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона 2024−2025.
Колосова на матче заявили в качестве запасного голкипера, однако в середине стартовой трети основной голкипер Самюэль Эрссон получил травму, и на лед выпустили белоруса. Колосов пропустил две шайбы, в первом и втором периодах, а третья шайба в ворота «Филадельфи» была заброшена в пустые ворота в конце встречи.
В итоге «Филадельфия» получила поражение 0 — 3. А белорусским голкипером Колосовым было совершено 20 сэйвов после 22 бросков, его процент надежности составил 90,9%.
Следующий поединок «Филадельфия» проведет 6 ноября против «Каролины».
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