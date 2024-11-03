Тюльпаны, нарциссы и крокусы: на ВДНХ начали высаживать цветы к весне

С момента создания ВДНХ каждую осень на ее территории сажают множество цветов, которые распускаются весной. Сейчас проходит высадка луковичных растений к следующему теплому сезону. Работы продлятся до середины ноября. Уже в апреле гости смогут полюбоваться крокусами, тюльпанами, мускари, сциллами и нарциссами. Всего посадят около полумиллиона цветов.
Весной цветы украсят всю территорию ВДНХ начиная от арки главного входа. Увидеть их можно будет возле анфилады фонтанов и павильона № 1 «Центральный», у фонтана «Дружба народов» и Дома культуры, в Тимирязевском и Латвийском скверах, неподалеку от центра океанографии и морской биологии «Москвариум», в саду пяти чувств вокруг ландшафтного аттракциона «Лента Мебиуса» и в парке «Останкино».
С наступлением тепла гости ВДНХ смогут увидеть 25 разновидностей тюльпанов, два сорта мускари, а также нарциссы, сциллы и крокусы. Так, возле анфилады фонтанов на Центральной аллее будут благоухать белые тюльпаны сорта «хакуун» и бело-розовые «хатцузакура». Возле павильона № 1 «Центральный» первыми начнут радовать посетителей фиолетовые крокусы «ремембранс» и белые сциллы «мищенко». Ближе к лету зацветет и лук декоративный «маунт эверест» с крупными белыми соцветиями, которые похожи на пушистые цветки одуванчика.
На цветнике вблизи фонтана «Дружба народов» в числе первых раскроют бутоны тюльпаны оранжево-красного («принцесса ирен»), карминного («мери кристмас»), белого («уайт принц» и «пуриссима»), а также желтого («иокогама») цветов. У фонтана «Каменный цветок» высажены ранние ярко-розовые тюльпаны сорта «кристмас дрим». Кроме того, весеннее настроение здесь подарят алые тюльпаны сорта «оксфорд», красные «ред импрешн» и розовые «пинк импрешн».
В саду пяти чувств, который окружает ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса», новое прогулочное пространство ВДНХ, расцветут белоснежный рябчик шахматный и синий мускари армянский. Нежная красота этого цветочного дуэта сочетается с чистой синевой апрельского неба. Кроме того, весной в Тимирязевском сквере будут благоухать посаженные осенью тюльпаны «мистик ван эйк», а в Латвийском — нарциссы «голден дукат».
С учетом посадок прошлых лет луковичные растения займут на ВДНХ площадь более 23,9 тысячи квадратных метров.