Тюльпаны, нарциссы и крокусы: на ВДНХ начали высаживать цветы к весне

Весной цветы украсят всю территорию ВДНХ начиная от арки главного входа. Увидеть их можно будет возле анфилады фонтанов и павильона № 1 «Центральный», у фонтана «Дружба народов» и Дома культуры, в Тимирязевском и Латвийском скверах, неподалеку от центра океанографии и морской биологии «Москвариум», в саду пяти чувств вокруг ландшафтного аттракциона «Лента Мебиуса» и в парке «Останкино».